Сильні заморозки та дощі: на Тернопільщину насувається похолодання

По всій області оголошено перший рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: pixabay

Погода в Тернопільській області у найближчі два дні буде переважно хмарною. Вже у неділю синоптики прогнозують заморозки, а з понеділка можливі дощі. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 19 квітня

У неділю на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0...-3 градуси, вдень очікується +13…+18 градусів.

У місті Тернопіль вночі температура складатиме +2…+4 градуси, на поверхні ґрунту також можливі заморозки 0...-2 градуси, а вдень температура підніметься до +16…+18 градусів.

Крім того, через заморозки по всій області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.

Погода в Тернополі 20 квітня

У понеділок прогнозується хмарна погода із дощами. Вітер східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах від +3 до +8 градусів, а вдень очікується +8…+13 градусів.

Як повідомляв Главред, синоптики говорили, що на вихідних в Тернопільській області очікується тепла та суха погода. Лише в суботу вдень тилова частина циклону зумовить поривчастий північно-західний вітер.

19 квітня на Рівненщині очікується прохолодна погода. За прогнозом синоптиків, день буде хмарним із проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

Водночас весняні вихідні на Житомирщині пройдуть у доволі прохолодному режимі: температура коливатиметься від +2 градусів вночі до +16 градусів вдень, а погода змінюватиметься від короткочасних дощів до відносно спокійної хмарності.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

