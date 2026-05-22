Серйозна негода пошириться Україною: де буде вирувати шторм

У багатьох областях синоптики оголосили І рівень небезпечності.

https://glavred.net/synoptic/sereznaya-nepogoda-ohvatit-ukrainu-gde-budet-bushevat-shtorm-10767065.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 23 травня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Яка буде погода вночі 23 травня

Де температура повітря підвищиться до +30 градуса

У яких областях будуть дощі з грозами та градом

Погода в Україні 23 травня буде місцями спекотною, але дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях - І рівень небезпечності. Там будуть сильні дощі з грозами та градом. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 23 травня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує дощі з грозами та шквалами у південних, східних та центральних областях. У неділю дощі будуть на сході, південному сході. Температура повітря протягом дня становитиме +23+28 градусів, на південному сході ще затримається спека +25+30 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 23 травня

В Україні 23 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами та градом у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. В окремих районах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Вітер північний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 21-26°, у південно-східній частині 25-30°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +28

За даними meteoprog, 23 травня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підніметься до +15...+28 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +10...+18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 23 травня / фото: meteoprog

Погода 23 травня в Києві

У Києві 23 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень 22-24°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 23 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні — прогнози

Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні протягом тижня з 18 по 24 травня буде нестабільною, з періодичними дощами, грозами та градом. Незважаючи на це, температура повітря поступово підвищуватиметься, особливо в центральних і східних регіонах.

Погода в Одесі та області до кінця тижня визначатиметься областю зниженого атмосферного тиску. Детальний прогноз на найближчі чотири дні — з 19 по 22 травня — опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Нагадаємо, 17 травня в Дніпрі пройшла сильна злива, яка призвела до підтоплення частини міських вулиць.

Інші новини:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред