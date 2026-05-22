"Було дуже важко": Наталка Денисенко назвала свою ідеальну вагу

Актриса прокоментувала обговорення в соцмережах, де користувачі почали припускати можливу вагітність через зміни в її фігурі.

Наталка Денисенко назвала свою ідеальну вагу

Українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла про зміни у вазі, реакцію на коментарі хейтерів і про те, яку вагу вважає для себе найбільш комфортною.

В інтерв'ю BLIK.ua актриса зізналася, що після святкового періоду трохи набрала вагу, проте вже поступово повертається до звичної форми.

"Один кілограм вже вдалося скинути. Насправді мій раціон майже не змінився, тому що я завжди намагалася правильно харчуватися. Було 49 кілограмів, зараз — 48. Для мене комфортна вага — 45-47 кілограмів, саме тоді я почуваюся найкраще", — поділилася Денисенко.

Також актриса прокоментувала обговорення в соцмережах, де користувачі почали припускати можливу вагітність через зміни в її фігурі. За словами зірки, до подібних коментарів вона ставиться спокійно і не сприймає їх надто болісно.

Окремо актриса згадала період вагітності, коли її вага суттєво збільшилася.

"Коли я була вагітна, важила 58 кг - це на 10-12 кг більше. І для мене це було дуже важко", - поділилася вона.

Наразі актриса підкреслює, що почувається комфортно у своїй звичній вазі і не планує кардинальних змін у харчуванні чи способі життя.

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

