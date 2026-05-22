"У ньому з’явилася ніжність": дочка Брюса Вілліса розповіла, як змінився батько

Румер Вілліс відверто розповіла, як важка хвороба змінила її батька.

Дочка Брюса Вілліса розповіла, як змінився батько

Коротко:

Румер Вілліс особливо цінує можливість проводити час поруч із батьком

Зараз Брюс Вілліс практично не з'являється на публіці

Дочка американського актора Брюса Вілліса та його колеги Демі Мур — Румер Вілліс відверто розповіла в подкасті The Inside Edit, як деменція змінила характер легендарного артиста і яким він став зараз.

37-річна Румер Вілліс зізналася, що сьогодні особливо цінує можливість проводити час поруч із батьком, незважаючи на його важкий стан.

Румер зазначає, що тепер бачить у Брюсі якості, які раніше були менш помітні. Якщо раніше актор асоціювався з образом сильного і непохитного героя бойовиків, то зараз у ньому з'явилося набагато більше тепла, ніжності та спокою.

"У ньому з'явилася якась особлива ніжність. Він завжди був таким мачо, але тепер у ньому відчувається крихкість. Можливо, це не зовсім підходяще слово, але скоріше лагідність, яку важко було уявити, коли йшлося про Брюса Вілліса", — розповіла Румер.

Також дочка актора зізналася, що до хвороби батька майже нічого не знала про фронтотемпоральну деменцію. Однак після того, як сім'я публічно розповіла про діагноз, вона почала отримувати безліч повідомлень від людей, які зіткнулися з подібною проблемою.

За словами Румер, це допомогло їй зрозуміти, наскільки багато сімей у всьому світі переживають подібні випробування.

"Зараз багато хто підходить до мене і каже: "У мого тата була ФТД" або "Мій родич теж через це пройшов"", - поділилася вона.

Зараз Брюс Вілліс практично не з'являється на публіці. Відомо, що поруч з актором постійно перебувають помічники та доглядальниці, які допомагають йому у повсякденному житті.

Про особу: Брюс Вілліс Брюс Вілліс — американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 році родина артиста повідомила, що він страждає на лобово-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) та однієї "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" та у серії фільмів "Міцний горішок".

