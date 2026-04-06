Заморозки та сильний вітер: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають, що пориви вітру подекуди сягатимуть 15 – 20 м/с.

Прогноз погоди в Тернопільській області

Погода в Тернопільській області впродовж тижня буде холодною, вітряною та з невеликими опадами. Це спровокує тилова частина циклону з вторинними атмосферними фронтами та арктична повітряна маса. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики додають, що вночі та зранку по всій області також прогнозуються заморозки.

Температура в Тернополі

Погода в Тернополі 7 квітня

У вівторок на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, але вдень можливі невеликі дощі.

Вітер прогнозується північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів, а вдень складатиме +7…+12 градусів.

У місті Тернопіль температура повітря вночі буде в межах від +1 до +3 градусів, а вдень підніметься до +8…+10 градусів.

Крім того, через сильний вітер та заморозки в Тернопільській області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.

Погода в Тернополі 8 квітня

У середу прогнозується хмарна погода із невеликими дощами. Вітер залишить північно-західним та не стихатиме, вдень можливі пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі очікується від 0 до +5 градусів, а вдень +4…+9 градусів.

Погода в Тернополі

Як повідомляв Главред, синоптики попереджали про погіршення погодних умов у Києві. На території області прогнозуються сильні пориви вітру до 15–20 м/с. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпеки — жовтий.

У Дніпрі тиждень пройде під знаком нестійкої весняної погоди. Після теплого початку місто накриє хвиля похолодання з дощами, а вже ближче до вихідних очікується поступове прояснення та незначне потепління.

Також відомо, що погода в Україні на Великдень не буде достатньо теплою. Температура повітря може підвищитись до 9-12 градусів тепла. У більшості областей 12 квітня буде сонячно. Однак у південних областях очікується дощ.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

