Випаде сніг і вдарять сильні морози: в який регіон України повернеться зима

У Черкаській області на початку квітня очікується похолодання із заморозками, дощем і мокрим снігом, яке збережеться до Великодня, вказав синоптик.

Погода в Україні різко зміниться - в який регіон повернеться зима

Україну "накриє" арктичне повітря

В Черкаській області температура повітря опуститься до -5°

Після короткого періоду майже літнього тепла Україну накриває різке похолодання — синоптики фіксують зміну повітряних мас і прихід активного циклону "Rapunzel", який уже несе арктичне повітря. Про це повідомив начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, наразі центральні та південні регіони України ще перебувають у теплій частині циклону, де метеостанції фіксують температуру на рівні +18…+20°, однак арктичне похолодання вже наближається.

За його словами, активний холодний атмосферний фронт перетинає територію країни, що підтверджують супутникові спостереження.

У Черкаській області цей фронт проявиться у другій половині дня 6 квітня короткочасними дощами, місцями з грозами та поривами вітру до 15–20 м/с, після чого температура різко знизиться.

"Найближча ніч холодна з температурою 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", - вказав він.

У період 7–9 квітня регіон опиниться в холодній тиловій частині циклону, де переважатиме хмарна, вітряна та прохолодна погода з періодичними опадами у вигляді дощу й мокрого снігу. Денна температура становитиме 3–8° тепла, а вночі та вранці можливі заморозки на ґрунті до 0–3°.

"За попередніми синоптичними розрахунками, у період 10-11 квітня та на Великдень погоду визначатиме сформований в арктичному повітрі Скандинавський антициклон. Погода стабілізується, вітер стихне. До надходження холоду додасться нічне вихолоджування, тому вночі висока ймовірність заморозків у повітрі 0-5°, вдень лише 5-10° тепла", - вказав він.

Також синоптик нагадав, що заморозки на початку квітня є типовим явищем і можуть бути небезпечними для ранніх сортів абрикосів, які вже зацвіли, оскільки вони чутливі до зниження температури до -2…-3°.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом тижня в Тернопільській області очікується прохолодна, вітряна погода з незначними опадами, що зумовлено впливом тилової частини циклону, вторинних атмосферних фронтів і надходженням арктичного повітря, повідомили синоптики.

У вівторок, 7 квітня, на Рівненщині прогнозують хмарність із короткочасними дощами, а подекуди можливий і мокрий сніг.

У Києві та області в понеділок, 6 квітня, спостерігалася хмарна погода з проясненнями: вночі без істотних опадів, а вдень пройшли дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

