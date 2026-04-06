На Рівненщину насувається небезпечна погода: коли вдарять мокрий сніг та заморозки

Метеорологи оголосили попередження про небезпечну погоду для мешканців області.

Прогноз погоди у Рівному та області на 7 квітня

У вівторок, 7 квітня, на Рівненщині прогнозують хмарну погоду з короткочасними дощами, місцями можливий мокрий сніг. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

У вівторок вночі по області температура становитиме від 0 до +5 градусів, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3 градусів. Удень синоптики прогнозують +5…+10 градусів. У Рівному вночі синоптики температура повітря опуститься до +1…+3 градусів, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-2 градусів. Вдень повітря прогріється до +6…+8 градусів.

Попередження від синоптиків

Протягом доби 7 квітня по місту Рівне та області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

За даними синоптиків, уночі 8-11 квітня очікуються сильні заморозки в повітрі 0…-3 градусів. Це відповідає другому рівню небезпечності - помаранчевому.

Заморозки можуть пошкодити квітучі плодові рослини, які перебувають у фазі цвітіння. Фахівці рекомендують аграріям та садівникам вжити заходів для захисту врожаю.

Як повідомляв Главред, на Тернопільщині у найближчі два дні очікується хмарна погода, місцями можливі короткочасні дощі. У неділю істотних опадів не прогнозують, температура становитиме +2…+7° вночі та +13…+18° вдень.

Крім того, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться. Жителям Львівської області слід готуватися до перепадів температури та змін погоди.

Також погода в Україні буде змінюватись. Зовсім скоро в Україну прийде похолодання, яке охопить всі регіони. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

