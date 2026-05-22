Справжній Армагеддон: Києвом пронісся дощ із градом, все пливе

У деяких місцях після зливи рівень води піднявся до пояса.

Київ накрила сувора негода / Колаж: Главред, фото: Главред

Київ накрила сильна негода

Столицю та область засипало градом

У Києві після зливи стався повінь

Україну накрила сувора негода. Київ та область заливає сильним дощем з градом. У Мережі вже розлетілися відео.

За лічені хвилини земля стала білою. Град засипав правий берег Києва та Борщагівку.

Київ накрила сувора негода / фото: скріншот

Відомо, що через негоду на Київщині почалися перебої зі світлом.

Укргідрометцентр попереджав про те, що в Києві та області будуть сильні дощі з градом і грозами. Також очікувалися сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили I рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

У КМДА закликали людей під час негоди не стояти біля рекламних щитів, ліній електропередач і великих дерев. Також їх просили не паркувати поруч машини.

"У разі затоплення проїжджої частини або тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор". Якщо впало дерево або зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд". Також, якщо падіння дерев або гілок загрожує життю, звертайтеся до рятувальників. У разі травмування людей негайно телефонуйте за номером 103", — йдеться в повідомленні.

Після зливи в Мережі розлетілися відео з сильною повінню в самому Києві. Видно, як рівень води досяг сходинок маршрутки. А в деяких місцях стоки не справлялися з роботою настільки, що води було по пояс.

Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні протягом тижня з 18 по 24 травня буде нестабільною, з періодичними дощами, грозами та градом. Незважаючи на це, температура повітря поступово підвищуватиметься, особливо в центральних і східних регіонах.

Погода в Одесі та області до кінця тижня визначатиметься областю зниженого атмосферного тиску. Детальний прогноз на найближчі чотири дні — з 19 по 22 травня — опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Нагадаємо, 17 травня в Дніпрі пройшла сильна злива, яка призвела до підтоплення частини міських вулиць.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) — державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

