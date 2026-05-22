Справжній Армагеддон: Києвом пронісся дощ із градом, все пливе

Україну накрила сувора негода. Київ та область заливає сильним дощем з градом. У Мережі вже розлетілися відео.
За лічені хвилини земля стала білою. Град засипав правий берег Києва та Борщагівку.
Відомо, що через негоду на Київщині почалися перебої зі світлом.
Штормове попередження
Укргідрометцентр попереджав про те, що в Києві та області будуть сильні дощі з градом і грозами. Також очікувалися сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили I рівень небезпеки.
"Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту", - йдеться в повідомленні.
У КМДА закликали людей під час негоди не стояти біля рекламних щитів, ліній електропередач і великих дерев. Також їх просили не паркувати поруч машини.
"У разі затоплення проїжджої частини або тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор". Якщо впало дерево або зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд". Також, якщо падіння дерев або гілок загрожує життю, звертайтеся до рятувальників. У разі травмування людей негайно телефонуйте за номером 103", — йдеться в повідомленні.
Повінь у Києві
Після зливи в Мережі розлетілися відео з сильною повінню в самому Києві. Видно, як рівень води досяг сходинок маршрутки. А в деяких місцях стоки не справлялися з роботою настільки, що води було по пояс.
Погода в Україні — прогнози
Як писав Главред, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні протягом тижня з 18 по 24 травня буде нестабільною, з періодичними дощами, грозами та градом. Незважаючи на це, температура повітря поступово підвищуватиметься, особливо в центральних і східних регіонах.
Погода в Одесі та області до кінця тижня визначатиметься областю зниженого атмосферного тиску. Детальний прогноз на найближчі чотири дні — з 19 по 22 травня — опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Нагадаємо, 17 травня в Дніпрі пройшла сильна злива, яка призвела до підтоплення частини міських вулиць.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) — державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
