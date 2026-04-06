Похолодання з снігом мчить на Львівщину: коли будуть заморозки

Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

Прогноз погоди на Львівщині на 7 квітня / Фото: pixabay.com

У вівторок, 7 квітня, погода у Львівській області буде під впливом тилової частини циклону над Східно-Европейською рівниною. Очікується різке похолодання, опади та сильні пориви вітру. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території Львівської області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, але вже вранці та вдень синоптики обіцяють невеликий дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг. Через опади можливе погіршення видимості на дорогах.

Температура повітря в області в нічний час становитиме 1-6° тепла, проте місцями на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки 0-3°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до 7-12° тепла.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий) через пориви вітру, що сягатиме 15-20 м/с. Водіям варто бути надзвичайно уважними: вночі та вранці на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

Погода у Львові 7 квітня

У Львові вівторок також буде похмурим та прохолодним. Вранці та вдень у місті часом йтиме невеликий дощ із мокрим снігом.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах 1-3° тепла, на поверхні ґрунту - заморозки 0-2°. Вдень повітря прогріється до 9-11° тепла. Як і по області, у місті очікується штормовий вітер до 20 м/с та ожеледиця на дорогах у ранкові години.

Погода на Львівщині з 6 по 11 квітня / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Штормове попередження на тиждень

Синоптики також попереджають про стихійні метеорологічні явища (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). У період 8-9 квітня вночі та вранці очікуються сильні заморозки: по області до 0-5°, у Львові - до 1-3° морозу.

Прогноз пожежної небезпеки

На 7 квітня у Львівській області прогнозують середній (3-й клас), а місцями низький (2-й клас) рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення пожеж в екосистемах, проте мешканців закликають бути обережними з відкритим вогнем.

Як повідомляв Главред, у Тернопільській області протягом тижня очікується холодна, вітряна погода з невеликими опадами через вплив арктичного повітря. Вночі та вранці прогнозують заморозки.

Також 7 квітня на Рівненщині очікується хмарна погода з дощами, місцями мокрий сніг. Температура вночі буде 0…+5°, вдень +5…+10°, можливі заморозки.

Крім цього, 7 квітня в Україні очікується похолодання через холодний атмосферний фронт. Температура вдень знизиться до +6…+9°, на сході та півдні - до +9…+13°, але згодом холод охопить і ці регіони.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

