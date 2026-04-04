Заморозки та сильний вітер накриють Рівненщину: названо дату різкої зміни погоди

Інна Ковенько
4 квітня 2026, 17:42
Весняна погода на Рівненщині супроводжуватиметься небезпечними явищами
Заморозки та сильний вітер накриють Рівненщину: названо дату різкої зміни погоди
Прогноз погоди у Рівному та області на 5 квітня / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Коротко:

  • Якою буде погода в Рівному та області 5 квітня
  • Чи очікуються у області дощі
  • Коли на Рівненщині очікуються заморозки

У неділю, 5 квітня, на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Синоптики попереджають про небезпечні пориви вітру та заморозки на ґрунті найближчими днями.

Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Якою буде погода в Рівному та області 5 квітня

У неділю температура повітря по області вночі становитиме від 0 до +5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +13 до +18 градусів. У Рівному вночі синоптики прогнозують від +1 до +3 градусів, а вдень очікується +15…+17. Вітер буде західний, 7-12 м/с.

Погода в Рівному на два тижні
Погода в Рівному на два тижні / Фото: meteoprog

Попередження від синоптиків

Синоптики попереджають, що впродовж доби 4 та 5 квітня по місту Рівне та області очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

На Рівненщину прийдуть заморозки

За прогнозщом рівненських синоптиків, вночі та вранці 7 квітня на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0…-3°. Це може становити загрозу для ранніх посівів та саджанців, тому аграріям радять вжити заходів для їх захисту.

Погода в Україні на вихідних - прогноз

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у наступні дві доби в Україні очікуються мінливі погодні умови, оскільки відбудеться перебудова синоптичної циркуляції. Зокрема, на зміну області зниженого тиску та атмосферним фронтам із Центральної Європи надійде антициклон.

За його словами, вихідні розпочнуться з хмарної та дощової погоди, але вже вдень у неділю по всій території країни опадів не передбачається.

"Температурний фон коливатиметься в межах норми, місцями вище за норму на 2 – 4 градуси", - додав він.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на Тернопільщині у найближчі два дні очікується хмарна погода, місцями можливі короткочасні дощі. У неділю істотних опадів не прогнозують, температура становитиме +2…+7° вночі та +13…+18° вдень.

Також в Україні 5 квітня по всій країні опадів не очікується. У столиці буде тепло, температура становитиме +13…15°.

Крім цього, в Україні на вихідних, 4-5 квітня, очікується тепла, але мінлива погода з короткочасними дощами. За словами синоптика Ігоря Кібальчича, спочатку переважатиме хмарна та дощова погода.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

    РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

    23:57Фронт
    РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

    РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

    19:27Війна
    Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

    Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

    19:27Світ
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

    Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

    Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

    Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

    Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

    Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

    Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

    Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

    Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

    Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

    Останні новини

    04:55

    Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

    04:00

    Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

    03:25

    Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

    03:15

    Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

    02:58

    Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

    Імпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в СШАІмпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в США
    02:14

    Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

    01:22

    Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

    05 квітня, неділя
    23:57

    РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

    23:26

    "У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

    Реклама
    23:05

    На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

    23:05

    Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

    22:08

    Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

    21:28

    Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

    20:24

    США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

    19:35

    "Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

    19:27

    РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

    19:27

    Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

    19:10

    Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

    18:59

    "Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

    18:37

    Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

    Реклама
    18:27

    Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

    18:10

    Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

    17:27

    Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

    17:24

    Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

    17:23

    Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

    17:22

    Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

    17:10

    Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

    16:47

    Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

    16:45

    Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

    16:33

    Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

    16:29

    Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

    16:17

    Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

    15:21

    Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

    15:06

    "Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

    15:01

    Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

    14:45

    Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

    14:22

    Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

    13:57

    Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

    13:47

    "Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

    13:11

    Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

    Реклама
    12:49

    Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

    12:45

    Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

    11:57

    Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

    11:56

    Прибирати на чужій могилі - гріх чи добра справа: що каже церква

    11:32

    Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

    11:24

    Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

    10:53

    Підготовка насіння перед посівом: що потрібно знати

    10:37

    "Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

    10:35

    Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала СумщинуФото

    09:30

    США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

