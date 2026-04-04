Заморозки та сильний вітер накриють Рівненщину: названо дату різкої зміни погоди

Коротко:
- Якою буде погода в Рівному та області 5 квітня
- Чи очікуються у області дощі
- Коли на Рівненщині очікуються заморозки
У неділю, 5 квітня, на Рівненщині очікується мінлива хмарність без опадів. Синоптики попереджають про небезпечні пориви вітру та заморозки на ґрунті найближчими днями.
Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Якою буде погода в Рівному та області 5 квітня
У неділю температура повітря по області вночі становитиме від 0 до +5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +13 до +18 градусів. У Рівному вночі синоптики прогнозують від +1 до +3 градусів, а вдень очікується +15…+17. Вітер буде західний, 7-12 м/с.
Попередження від синоптиків
Синоптики попереджають, що впродовж доби 4 та 5 квітня по місту Рівне та області очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.
На Рівненщину прийдуть заморозки
За прогнозщом рівненських синоптиків, вночі та вранці 7 квітня на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0…-3°. Це може становити загрозу для ранніх посівів та саджанців, тому аграріям радять вжити заходів для їх захисту.
Погода в Україні на вихідних - прогноз
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що у наступні дві доби в Україні очікуються мінливі погодні умови, оскільки відбудеться перебудова синоптичної циркуляції. Зокрема, на зміну області зниженого тиску та атмосферним фронтам із Центральної Європи надійде антициклон.
За його словами, вихідні розпочнуться з хмарної та дощової погоди, але вже вдень у неділю по всій території країни опадів не передбачається.
"Температурний фон коливатиметься в межах норми, місцями вище за норму на 2 – 4 градуси", - додав він.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, на Тернопільщині у найближчі два дні очікується хмарна погода, місцями можливі короткочасні дощі. У неділю істотних опадів не прогнозують, температура становитиме +2…+7° вночі та +13…+18° вдень.
Також в Україні 5 квітня по всій країні опадів не очікується. У столиці буде тепло, температура становитиме +13…15°.
Крім цього, в Україні на вихідних, 4-5 квітня, очікується тепла, але мінлива погода з короткочасними дощами. За словами синоптика Ігоря Кібальчича, спочатку переважатиме хмарна та дощова погода.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
