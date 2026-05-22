По 10–20 гривень щомісяця: у клієнтів Ощадбанку зникають гроші з карток

За його словами, під час звернення на гарячу лінію ніхто не отримав жодної адекватної відповіді.

Клієнти Ощадбанку не можуть нормально переказати гроші

Клієнти Ощадбанку скаржаться на зняття коштів — у банку про це нічого конкретного не кажуть.

На порталі Мінфін українець розповів, що його керівництво змусило всіх співробітників перейти на зарплатний проект Ощадбанку.

"З моменту надходження першої зарплати минуло кілька днів. Майже у кожного з моїх колег були якісь проблеми з цим банком. Кожен перерахував свої витрати і виявилося, що у всіх не вистачає якоїсь суми. У когось близько 10 грн, у когось 20 грн, у когось більше", - поділився клієнт Ощадбанку.

За його словами, при зверненні на гарячу лінію ніхто не отримав жодної нормальної відповіді.

"Зате питання задавали як на допиті. А куди діваються гроші з рахунків, так ніхто й не відповів. Крім того, моя колега з самого ранку не могла провести жодної операції — ні оплатити комунальні послуги, ні переказати кошти на іншу картку. І на довершення до всього додаток зовсім перестав працювати. У всіх", — повідомив незадоволений клієнт.

Нагадаємо, що пенсіонери протягом 22 днів скаржилися на блокування карток в Ощадбанку, що викликало масове невдоволення серед клієнтів цієї фінансової установи. Численні скарги надходили щодо неможливості зняти гроші, що погіршувало ситуацію з обмеженим доступом до коштів. Проблема торкнулася тисяч людей по всій Україні.

Також раніше повідомлялося, що клієнтам Ощадбанку помилково виставляють борги, що, за словами користувачів, є формою вимагання. Подібні випадки включають необґрунтовані списання та блокування, створюючи додаткові труднощі для власників рахунків банку.

Як раніше повідомляв Главред, навіть обмін валюти в Ощадбанку викликає питання, оскільки багато хто скаржиться на дивні правила обміну валют, які створюють незручності для клієнтів. Постійні збої та непрозорі умови підривають довіру та ускладнюють фінансові операції.

Про джерело: Мінфін Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

