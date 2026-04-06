На Дніпро суне вологий фронт: якою буде погода найближчими днями

Синоптики прогнозують різке погіршення погоди з дощами та відчутним зниженням температури.

У середу дощі посиляться а температура знизиться / Фото: УНІАН

Коротко:

У Дніпрі очікується похолодання та дощ

У вівторок — сильні опади, до +11°C

У середу — дощ і зниження температури до +9°C

У Дніпрі найближчими днями прогнозується відчутне зниження температури та зміна погодних умов. За даними сервісу Sinoptik, після відносно теплої погоди на початку тижня місто накриє більш прохолодний і вологий атмосферний фронт.

Погода 7 квітня

У вівторок жителям міста варто підготуватися до дощової погоди. Вночі очікується сильний дощ, проте до ранку він має припинитися. Ранкові години потішать коротким проясненням, але вже вдень небо знову затягнеться хмарами.

Температурні показники протягом доби коливатимуться від +6°C вранці до +11°C у денні години. Увечері можливе відновлення опадів, хоча вони будуть вже менш інтенсивними.

Вологість повітря залишатиметься досить високою, досягаючи 87% у нічний час.

Погода в Дніпрі 7 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Погода 8 квітня

У середу 8 квітня, хмарна погода пануватиме протягом усього дня. Температурний режим дещо знизиться порівняно з попередньою добою: вранці термометри покажуть +5°C, а вдень повітря прогріється лише до +9°C.

Протягом дня очікується дрібний дощ, пік якого припаде на денний час із ймовірністю опадів до 72%. Ближче до вечора дощ має стихнути, проте небо залишатиметься похмурим.

Атмосферний тиск упродовж цих двох днів буде стабільним — у межах 741–745 мм рт. ст.

Погода в Дніпрі 8 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом тижня в Тернопільській області очікується прохолодна, вітряна погода з незначними опадами, що зумовлено впливом тилової частини циклону, вторинних атмосферних фронтів і надходженням арктичного повітря, повідомили синоптики.

Крім того, після короткого періоду майже літнього тепла Україну накриває різке похолодання — синоптики фіксують зміну повітряних мас і прихід активного циклону "Rapunzel", який уже несе арктичне повітря. У Черкаській області цей фронт проявиться у другій половині дня 6 квітня короткочасними дощами, місцями з грозами та поривами вітру до 15–20 м/с, після чого температура різко знизиться.

Також у вівторок, 7 квітня, на Рівненщині прогнозують хмарність із короткочасними дощами, а подекуди можливий і мокрий сніг.

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

