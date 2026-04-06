Мокрий сніг і сильний вітер: синоптик попередила українців про заморозки

Віталій Кірсанов
6 квітня 2026, 12:57
Особливо різкі перепади температури відчують на собі люди, чутливі до погоди.
Синоптик попередила українців про заморозки / Фото: УНІАН

  • Прогноз погоди від Наталії Діденко
  • Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У вівторок, 7 квітня, більша частина України опиниться під впливом холодного атмосферного фронту, який почне перетинати територію країни вже сьогодні і принесе з собою опади та зниження температури повітря. Вже незабаром в Україну повернеться сніг. Про це пише синоптик Наталія Діденко.

Погода в Україні 7 квітня

Холодна повітряна маса, яка надходить в Україну, спричинить зниження денної температури повітря до +6…+9 градусів.

У східних і південних областях буде тепліше, від +9 до +13 градусів тепла, проте в середу похолодання пошириться і на ці регіони.

У вівторок переважатиме волога погода з періодичними дощами, а ось 8-9 квітня є ймовірність мокрого снігу, попереджає Діденко.

Вночі на заході, півночі та подекуди в центральних областях України можливі заморозки.

Погіршення погоди супроводжуватиметься й сильним північно-західним вітром. Місцями його пориви сягатимуть 15-20 метрів на секунду.

Погода в Києві 7 квітня

У столиці у вівторок очікується похолодання до +7…+9 градусів, місцями дощ. Крім того, у столиці очікується сильний північно-західний вітер.

Коли очікувати потепління

Холодна погода в Україні протримається не менше тижня. Потепління орієнтовно очікується з 14-15 квітня.

Метеозалежним людям слід підготуватися

За її даними, особливо перепади температури відчують на собі метеозалежні люди.

"Особливу увагу слід приділити слабким місцям власного організму — можливе загострення серцево-судинних захворювань, головні болі, коливання артеріального тиску, сонливість тощо. Адже не якась конкретна погода негативно впливає на самопочуття, а саме різка зміна погоди", — зазначила Діденко.

Фото: t.me/PohodaNatalka

Про особу: Наталія Діденко

Наталія Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 7-9 квітня в Україні будуть невеликі та помірні дощі, 8 і 9 квітня — з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 7 квітня на заході країни - пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-7° тепла. 8 і 9 квітня на сході та північному сході країни будуть заморозки.

/ Фото: meteo.gov.ua

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) — державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

