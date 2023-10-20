У кількох областях буде +4, а в деяких +29, налетять грози: погода в Україні на вихідні

Погода в Україні на вихідні, 21 і 22 жовтня, буде дуже контрастною. Вона вирізнятиметься тим, що температура повітря дуже сильно коливатиметься у різних областях. Так, якщо у деяких північних регіонах температура подекуди опускатиметься до +4 градусів, то у південних областях вона в суботу, 21 жовтня, навіть досягне +29 градусів.
Теплі температури накриють більшу частину нашої держави, крім півночі. Такий прогноз погоди на вихідні зробив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Також він уточнив, що дощів найбільше випаде у західних і північних областях, місцями вони супроводжуватимуться локальними грозами.
Погода в Україні 21 жовтня
У суботу, 21 жовтня, у західних областях не буде істотних опадів. Короткочасні дощі й подекуди грози лише випадуть вдень у Карпатах та на Закарпатті. Вітер буде південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +13 до +18 градусів, вдень від +20 до +25, у Карпатах та у Поліссі від +15 до +20 градусів.
У північних регіонах нашої держави вночі буде йти помірний дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +6 до +11 градусів, вдень від +10 до +15. Але у деяких областях буде ще холодніше – на півночі Чернігівської та Сумської областей упродовж доби від +4 до +9 градусів.
У центральних областях опадів не очікується, але буде мінлива хмарність. Невеликий дощ вночі та вранці може бути лише у Полтавській області. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +10 до +15 градусів, вдень від +18 до +23.
У південних областях опадів не очікується, погода буде малохмарною. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +11 до +16 градусів, вдень від +24 до +29.
У східних областях вранці та вдень буде невеликий дощ, у Харківській області він буде помірним. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +9 до +14 градусів, вдень від +16 до +21.
Погода в Україні 22 жовтня
У неділю, 22 жовтня, до дощів варто бути готовими жителям західних областей. При цьому подекуди на заході дощі будуть з грозами. Вночі та вранці місцями триматиметься туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +10 до +15 градусів, вдень від +18 до +23.
У північних регіонах нашої держави вночі буде йти невеликий дощ, вдень – без істотних опадів. Вітер східний, із переходом на південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +6 до +11 градусів, вдень від +11 до +16, у Київській області від +17 до +22.
Недільна погода у центральних областях буде без опадів, але з мінливою хмарністю. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +10 до +15 градусів, вдень від +19 до +24.
У південних областях та у Криму в неділю буде мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +9 до +14 градусів, вдень від +20 до +25, у Криму місцями до +28 градусів.
У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +7 до +12 градусів, вдень від +12 до +17.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Погода в Україні
Раніше прогноз погоди на вихідні оприлюднили в Укргідрометцентрі. Там зазначили, що погода буде відносно теплою. При цьому буде хмарно, в деяких регіонах пройдуть дощі. Лише в південних областях очікуються літні +27 градусів, а опадів не буде.
Також раніше синоптики Наталія Діденко та Ігор Кібальчич розповіли, у яких регіонах зіпсується погода. Вони повідомили, що дощі накриють більшість областей, подекуди – зі снігом. Температура повітря почне підніматися у більшості областей, але погода в Україні в найближчі дні буде переважно дощовою.
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