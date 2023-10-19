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Дощі накриють більшість областей, подекуди – зі снігом: у яких регіонах зіпсується погода

Альона Вороніна
19 жовтня 2023, 12:43 оновлено 19 жовтня, 12:48
Температура повітря почне підніматися у більшості областей, але погода в Україні в найближчі дні буде переважно дощовою.

Погода, лес, осень, дождь
Погода в Україні – дощі накриють більшість областей, подекуди – зі снігом/ unsplash.com

Погода в Україні у п’ятницю, 20 жовтня, хоч і порадує підвищенням температури повітря, але засмутить дощами. В Україну завітає атмосферний фронт, тому потужні осінні дощі пройдуть в більшості областей. Опадів не очікується лише на півдні нашої держави – там має бути тепла погода із сонячними проясненнями.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко. За її словами, температура повітря 20 жовтня буде різко відрізнятися у різних регіонах країни. У той час, як на півночі та ще в кількох областях буде досить прохолодно, то півдні буде дуже тепло як для осені.

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"Вітер південно-західного напрямку досягатиме сильних поривів на півдні та сході України, на решті території він буде помірним, східного напрямку. Температура повітря далі випробовує нерви синоптиків. На крайній півночі +8+12, на Закарпатті та у Чернівецькій області, а також на Одещині +20+23 градуси. У більшості областей України +12+17 градусів, місцями у центральній частині до +19 градусів", – розповіла Діденко.

Погода в Украине 21 октября
Згідно з прогнозом Діденко, 21 жовтня на півдні України буде дуже тепло/ Facebook Наталія Діденко

Погода в Києві 20 і 21 жовтня

У столиці України в п’ятницю, 20 жовтня, варто буде брати з собою парасолю, виходячи з дому. Сильніший дощ очікується вранці. Небо буде хмарним, а повітря – вологим і порівняно теплим. Температура триматиметься на рівні близько +12 градусів.

У суботу, 21 жовтня, в Києві буде від +10 до +13 градусів, у неділю – до +18 градусів.

У вихідні істотних опадів у Києві не прогнозується. За попередніми прогнозами, перший серйозний дощ у столиці України очікується у наступну середу, 25-го жовтня.

При цьому синоптик нагадала, що 21 жовтня температура повітря на півдні нашої держави буде практично літньою. На Одещині взагалі у цей день очікується до +30 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода у Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні 20 жовтня

Як повідомляє кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, у другій половині поточного тижня температура повітря в Україні буде розподілятися дуже нерівномірно. Так, у той час, як в північних областях пануватиме переважно холодна погода, у південних подекуди стовпчик термометра показуватиме літні температури повітря.

Оскільки у п'ятницю і суботу відбудеться посилення циклонічної діяльності, практично по всій території України пройдуть дощі, повідомляє meteoprog прогноз Кібальчича.

У п'ятницю, 20 жовтня, по всій території нашої держави можливі сильні опади, на Поліссі – з мокрим снігом.

"Вночі температура повітря очікується близько +3°С на північному заході країни, та до +15°С у південній частині. Вдень у північних та західних регіонах стовпчики термометрів покажуть +3…+8°С, у центральних, східних та південних регіонах повітря прогріється до +12…+23°С", – розповів синоптик.

Вітер на півночі та заході України буде північно-східним, у південних та східних регіонах – південно-західним, 5-10 м/с.

Погода в Украине 20 октября
Погода в Україні 20 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 21 жовтня

У суботу, 21 жовтня, дощова погода зберігатиметься у західних, північних і східних областях. Дощів не очікується у центральних та південних регіонах – там буде тепло і переважно без опадів.

"Температура повітря вночі у північних та західних областях очікується в межах +2…+7°С, на півдні країни буде +11…+16°С. Вдень максимальні значення температури досягнуть позначок +5…+12°С, у південній частині та в Криму потеплішає до +22…+27°С. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с", – зазначив Кібальчич.

Погода в Украине 21 октября
Погода в Україні 21 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 жовтня

У неділю, 22 жовтня невеликі, а подекуди помірні дощі очікуються у північних областях нашої держави. В усіх інших регіонах опадів не очікується.

"Вночі температура повітря становитиме +3…+8°С, вдень очікується +7…+12°С, у західних та південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18°С. Вітер східний, 7-12 м/с", – розповів синоптик.

Погода в Украине 22 октября
Погода в Україні 22 жовтня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні на тиждень

Раніше Укргідрометцентр і синоптик Наталія Діденко розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Половину тижня по всіх областях рясно литиме дощ, але у кількох регіонах ще будуть заморозки.

У той же час кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кібальчич розповів, що Україну атакують потужна злива та сніг, і назвав дати. Він зазначив, що Кілька днів поточного тижня литимуть сильні дощі практично у всіх областях. Погода в Україні стане значно холоднішою.

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що в кількох областях України вдарить +30 градусів, і назвала дату. Ще в частині регіонів температура повітря хоч і не буде такою спекотною, але підніметься до +18…+23 градусів.

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