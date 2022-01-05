Львівські бабаки-"провісники" несподівано прокинулися та передрекли ранню весну

Після зимової сплячки несподівано прокинулися бабаки Марічка і Мишко / 1zoom.ru

У Львівському натуралістичному центрі із зимової сплячки несподівано прокинулися бабаки Марічка і Мишко. Фахівці кажуть, що вперше за 13 років їхній сон був таким коротким, а це означає, що зима 2022 в Україні буде недовгою.

Прокинулися Марічка та Мишко через теплу погоду - у Львові 4 січня було +8 градусів, передає ТСН.

Про те, що львівські бабаки не сплять, свідчить відкритий отвір у їхній будці, який до сплячки тварини самі закрили тирсою.

Така коротка зимова сплячка ніяк не позначиться на їхньому здоров'ї, кажуть зоологи. Коли вдарять морози, Марічка і Мишко можуть знову заснути.

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Згідно з народним повір'ям, якщо гризун прокинеться і не побачить своєї тіні, весна прийде рано. А якщо навпаки, то слід готуватися ще до півтора місяця морозів.

Як повідомляв Главред, раніше синоптик озвучив перший прогноз погоди на весну 2022 в Україні. За його словами, березень буде суворим і сніжним.

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