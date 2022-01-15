Завалить глибокими заметами: Україну атакує потужний удару стихії

/ УНІАН

В Україні очікуються нові опади. Снего прогнозується найближчим часом. Замети може намести вже через тиждень.

В окремих регіонах країни не виключена висота снігового покриву вище 70 сантиметрів. Такі дані публікує радар погоди Ventusky.

Коли і де чекати рясних снігопадів

Найбільш інтенсивні снігопади прогнозуються в Карпатському регіоні. До 76 см снігу не виключено 24 і 25 січня.

У ці ж дні потужні снігопади пройдуть також на Сході України. Тут очікується до 37 сантиметрів снігового покриву.

У північних, а також в західних і центральних областях не виключений до 23 сантиметрів снігу.

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Додамо, що в Києві та області 24-25 січня прогнозують до 4 сантиметрів снігового покриву.

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Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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