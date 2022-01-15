Завалить глибокими заметами: Україну атакує потужний удару стихії

В окремих регіонах країни не виключена висота снігового покриву вище 70 сантиметрів.
В Україні очікуються нові опади. Снего прогнозується найближчим часом. Замети може намести вже через тиждень.
В окремих регіонах країни не виключена висота снігового покриву вище 70 сантиметрів. Такі дані публікує радар погоди Ventusky.
Коли і де чекати рясних снігопадів
Найбільш інтенсивні снігопади прогнозуються в Карпатському регіоні. До 76 см снігу не виключено 24 і 25 січня.
У ці ж дні потужні снігопади пройдуть також на Сході України. Тут очікується до 37 сантиметрів снігового покриву.
У північних, а також в західних і центральних областях не виключений до 23 сантиметрів снігу.
Додамо, що в Києві та області 24-25 січня прогнозують до 4 сантиметрів снігового покриву.
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Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.
Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.
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