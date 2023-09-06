У двох областях України буде дощ: у яких регіонах буде найхолодніше

Погода в Україні 6 вересня буде сухою. Спекотно буде на території південних областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 7 вересня
В Україні 7 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Лише на території Донецької та Луганської областей буде невеликий дощ.
Вітер буде зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 10-15°, на північному сході країни 7-12°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 16-21°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +11
За даними Meteoprog, 7 вересня температура повітря опуститься до +11 градусів.
Найхолодніше буде у Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря буде 11-23 градуси тепла.
Найспекотніше буде у Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря буде 16-30 градусів тепла.
Погода 7 вересня в Києві
У Києві 7 вересня буде мінлива хмарність. Опадів в цей день синоптики не прогнозують. Вітер буде північно-східним, його швидкість буде досягати 5-10 м/с. У цей день у Київській області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
"Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.
Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.
Вас також зацікавить:
- Погода в Україні зміниться: де вріже холоднеча, а де буде тепло
- Вріже 8-бальна буря: Україну накрив сильний геомагнітний шторм
- В Україні різко похолодає: синоптик назвала дати