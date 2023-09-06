У двох областях України буде дощ: у яких регіонах буде найхолодніше

У деяких областях температура повітря опуститься до 11 градусів тепла.

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Прогноз погоди в Україні 7 вересня / фото: pexels

Погода в Україні 6 вересня буде сухою. Спекотно буде на території південних областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 7 вересня

В Україні 7 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Лише на території Донецької та Луганської областей буде невеликий дощ.

Вітер буде зі швидкістю 5-10 м/с.

відео дня

"Температура вночі 10-15°, на північному сході країни 7-12°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 16-21°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 7 вересня / фото: meteoprog

В Україні вдарить +11

За даними Meteoprog, 7 вересня температура повітря опуститься до +11 градусів.

Найхолодніше буде у Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря буде 11-23 градуси тепла.

Найспекотніше буде у Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря буде 16-30 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 7 вересня / фото: meteoprog

Погода 7 вересня в Києві

У Києві 7 вересня буде мінлива хмарність. Опадів в цей день синоптики не прогнозують. Вітер буде північно-східним, його швидкість буде досягати 5-10 м/с. У цей день у Київській області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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