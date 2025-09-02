Ердоган поставив крапку у питанні зустрічі Зеленського і Путіна

Ердоган заявив, що Анкара продовжує просувати ідею мирних переговорів між Україною та Росією, однак Зеленський і Путін поки не готові до прямої зустрічі.

Ердоган заявив, що Путін та Зеленський не готові до зустрічі/ Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

Про що Ердоган говорив з Путіним

Що Путін сказав про війну проти України

Чи готові Зеленський і Путін до двосторонніх переговорів

Президенти Туреччини та РФ в рамках двосторонньої зустрічі на саміті в Китаї обговорювали можливі кроки для справедливого завершення війни між Україною і Росією. Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський поки не готові до двосторонньої зустрічі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає видання Milliyet.

Він підкреслив, що Туреччина від самого початку виступає за завершення війни між Україною та Росією шляхом переговорів, а стамбульські перемовини стали найяскравішим свідченням того, що такий варіант можливий.

"Ми прагнемо, щоб рівень переговорів поступово підвищувався. Надію на мир потрібно перетворити на конкретні результати, орієнтовані на вирішення проблеми. Для цього ми маємо розглянути це питання на рівні лідерів", - вказує Ердоган.

Ердоган зазначив, що було проаналізовано підсумки повернення Путіна з нещодавнього саміту на Алясці та його позицію під час переговорів із Дональдом Трампом, які мали велике значення.

Крім того, Туреччина провела кілька телефонних розмов із президентом України Володимиром Зеленським, у ході яких вдалося зрозуміти його ставлення до Путіна та ще раз оцінити результати аляскінського саміту.

"Я вважаю підходи як пана Зеленського, так і пана Путіна позитивними. Коли ми сказали, що "в Туреччині може бути ініціатива щодо продовження Стамбульського процесу", він відповів, що "чому б і ні". Однак вони ще не готові до цього", - резюмував він.

Як писав Главред, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що завершення війни найближчим часом очікувати не варто, адже російський диктатор Володимир Путін до цього не готовий.

Він пояснив, що передумовою для початку реальних мирних переговорів є стабілізація фронту — саме це стане ключовим чинником.

Іншим важливим фактором Фесенко назвав Дональда Трампа та його політичну активність, адже, як би до нього не ставилися, без Трампа не було б і інтенсивних переговорів.

"Трамп – рушійна сила мирних переговорів. Не так важливо, чому – чи то через Нобелівську премію миру, чи то через те, що хоче потрапити до раю, але нехай він штовхає мирні переговори вперед, в тому числі чинячи якийсь вплив на Путіна", - наголосив він.

Політолог підкреслив, що Путін прагне контролювати Україну та продовжувати війну, але водночас він націлений і на домовленості з Трампом.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп підтвердив, що відбудеться тристороння зустріч за його участю, а також президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна. Водночас перспектива двосторонніх переговорів залишається невизначеною.

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, Зеленський і Путін поки що не готові самостійно зупинити війну, тоді як Трамп активно працює над її завершенням — більше, ніж будь-хто інший.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 28 серпня зауважив, що запланована зустріч між президентами України та Росії може так і не відбутися.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

