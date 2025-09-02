Рус
Жінка обрала дивне ім'я доньки: друзі впевнені, що воно зіпсує життя дитині

Віталій Кірсанов
2 вересня 2025, 13:25
Незважаючи на спроби вмовити жінку передумати, вона продовжує "впиратися".
Мешканка США розповіла, що її подруга, яка незабаром має народити доньку, обрала для неї "унікальне ім'я". Користувачі в Мережі погодилися з думкою авторки посту: такий вибір може вплинути на життя дитини надалі.

Попри спроби вмовити жінку передумати, вона продовжує "впиратися" і не бажає змінювати своє рішення, повідомляє жінка в дописі в Reddit.

відео дня

Повідомлення жінки стало вірусним. Воно набрало понад 600 реакцій і понад 600 коментарів. Авторка посту каже, що розповіла, що немовля назвуть Eiowe, вимовляється як "Ай-оу".

Майбутню маму не раз просили передумати, але вона "твердо налаштована" дати дитині "дуже унікальне ім'я".

"Моя близька подруга планує назвати доньку Eiowe. Це дівчинка. Вимовляється ай-оу - ніби ви назвали по буквах I і O, або сказали б "Айова" без останньої А. Моя подруга налаштована дати дуже унікальне ім'я, хоча всі її попередні варіанти були надто довгими і важкими для вимови", - пише авторка поста.

Вона додає, що на 100% впевнена, звідки вона його взяла. Водночас сестра авторки допису вказує, що її сестра каже, що це - коротке та гарне ім'я "порівняно з іншими та краще за щось довге або ще більш важке для вимови".

Коментатори під постом були досить критично налаштовані. Багато хто писав, що таке ім'я "зіпсує життя" дитині, а інші жартували, що вона стане об'єктом нескінченних кепкувань з пісеньки Old McDonald: "У старого Макдональда є ферма, ай-оу, ай-оу, ай-оу", "Це абсолютно точно станеться в реальному житті, повірте: хтось та й зіпсує життя дитині".

Які імена дітей найпоширеніші в Україні

У Міністерстві юстиції України розповіли, що цього року маленьких українців називали зазвичай традиційними іменами, але були й такі, які можна почути дуже рідко.

Тривалий час в Україні набирали популярності сучасні та закордонні імена. Проте з часом почали забуватися українські традиційні імена, які мають дуже цікаве значення та мелодійно звучать.

Ім'я - це не просто набір звуків, а часто відображення епохи, політики та навіть ідеології. У Радянському Союзі деякі батьки настільки захоплювалися комуністичними ідеалами, що вигадували справді дивовижні імена для своїх дітей.

Ворог активно слідкує: які об'єкти по всій Україні під прицілом РФ

02:07

Загострення на фронті: полковник ЗСУ назвав ключові сигнали підготовки ворога

01:30

Олена Тополя зізналася, від чого у стосунках із чоловіком у неї "зриває дах"

