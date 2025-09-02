Рус
"Втілення отрути": Netflix уперше показав образ Леді Гаги в серіалі "Венздей"

Віталій Кірсанов
2 вересня 2025, 15:58
Леді Гага зображена з довгим білим волоссям і світлими бровами.
Netflix уперше показав образ Леді Гаги в серіалі "Венздей"
Netflix уперше показав образ Леді Гаги в серіалі "Венздей" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Раніше зірка зіграла епізодичну роль у серіалі "Венздей"
  • Леді Гага була в образі директора школи Невермор

Стримінговий сервіс Netflix показав попудярну американську співачку Леді Гагу, яка зіграє в другому сезоні серіалу "Венздей" на Netflix.

Раніше зірка зіграла епізодичну роль у продовженні популярної комедійної хоррор-стрічки. А днями з'явилися перші фото артистки в образі директорки школи Невермор Розалін Ротвуд на офіційній Instagram-сторінці.

Леді Гага зображена з довгим білим волоссям і світлими бровами. А на її плечі перебуває найкращий друг головної героїні Венздей - знаменита рука, яку в серіалі називали "Річчю".

"Втілення отрути. Леді Гага в ролі Розалін Ротвуд", - йдеться в описі кадру.

Netflix уперше показав образ Леді Гаги в серіалі "Венздей"
Netflix уперше показав образ Леді Гаги в серіалі "Венздей" / instagram.com/netflixua

Що відомо про серіал "Венздей"

Перший сезон серіалу вийшов на екрани 2022 року на Netflix. Його створили Альфред Гоф і Майлз Міллар, а частину серій зняв Тім Бертон. За сюжетом, 16-річна дівчинка Венздей Адамс, яку зіграла актриса Дженна Ортега, стає студенткою академії "Невермор". Вона намагається опанувати свої екстрасенсорні здібності та налагодити стосунки з однолітками. Однак щоразу їй доводиться розкривати таємниці, які є небезпечними для неї.

До слова, прем'єра другого сезону розпочалася 6 серпня 2025 року і вийде у двох частинах. Леді Гагу можна буде побачити на екранах стрічки 3 вересня.

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 вересня (оновлюється)

08:30

Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

08:17

Навіщо Кремль показав ролик із Януковичем: в ISW розкрили задум Путіна

