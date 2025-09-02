"Втілення отрути": Netflix уперше показав образ Леді Гаги в серіалі "Венздей"

Леді Гага зображена з довгим білим волоссям і світлими бровами.

Netflix уперше показав образ Леді Гаги в серіалі "Венздей" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Раніше зірка зіграла епізодичну роль у серіалі "Венздей"

Леді Гага була в образі директора школи Невермор

Стримінговий сервіс Netflix показав попудярну американську співачку Леді Гагу, яка зіграє в другому сезоні серіалу "Венздей" на Netflix.

Раніше зірка зіграла епізодичну роль у продовженні популярної комедійної хоррор-стрічки. А днями з'явилися перші фото артистки в образі директорки школи Невермор Розалін Ротвуд на офіційній Instagram-сторінці.

Леді Гага зображена з довгим білим волоссям і світлими бровами. А на її плечі перебуває найкращий друг головної героїні Венздей - знаменита рука, яку в серіалі називали "Річчю".

"Втілення отрути. Леді Гага в ролі Розалін Ротвуд", - йдеться в описі кадру.

Netflix уперше показав образ Леді Гаги в серіалі "Венздей" / instagram.com/netflixua

Що відомо про серіал "Венздей" Перший сезон серіалу вийшов на екрани 2022 року на Netflix. Його створили Альфред Гоф і Майлз Міллар, а частину серій зняв Тім Бертон. За сюжетом, 16-річна дівчинка Венздей Адамс, яку зіграла актриса Дженна Ортега, стає студенткою академії "Невермор". Вона намагається опанувати свої екстрасенсорні здібності та налагодити стосунки з однолітками. Однак щоразу їй доводиться розкривати таємниці, які є небезпечними для неї. До слова, прем'єра другого сезону розпочалася 6 серпня 2025 року і вийде у двох частинах. Леді Гагу можна буде побачити на екранах стрічки 3 вересня.

