"Втілення отрути": Netflix уперше показав образ Леді Гаги в серіалі "Венздей"

Коротко:
- Раніше зірка зіграла епізодичну роль у серіалі "Венздей"
- Леді Гага була в образі директора школи Невермор
Стримінговий сервіс Netflix показав попудярну американську співачку Леді Гагу, яка зіграє в другому сезоні серіалу "Венздей" на Netflix.
Раніше зірка зіграла епізодичну роль у продовженні популярної комедійної хоррор-стрічки. А днями з'явилися перші фото артистки в образі директорки школи Невермор Розалін Ротвуд на офіційній Instagram-сторінці.
Леді Гага зображена з довгим білим волоссям і світлими бровами. А на її плечі перебуває найкращий друг головної героїні Венздей - знаменита рука, яку в серіалі називали "Річчю".
"Втілення отрути. Леді Гага в ролі Розалін Ротвуд", - йдеться в описі кадру.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Максим Галкін опублікував нову фотографію з дружиною Аллою Пугачовою. Пара з'явилася в соцмережах на милому селфі. Максим на знімку буквально світився від щастя і позитиву, а Алла Борисівна виглядала молодо і стильно.
Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл у своєму Instagram поділилася фотографіями дітей - принца Арчі та принцеси Лілібет. Діти пари брали активну участь у зйомках шоу "З любов'ю, Меган".
Вас може зацікавити:
- "Мені подобаються плітки": Тіна Кароль розповіла, які чоловіки в її смаку
- "Пережили жах": син Костянтина Грубича розкрив шокуючі деталі поранення
- "Важко це робити": Потап поскаржився на бюрократію в Україні
Що відомо про серіал "Венздей"
Перший сезон серіалу вийшов на екрани 2022 року на Netflix. Його створили Альфред Гоф і Майлз Міллар, а частину серій зняв Тім Бертон. За сюжетом, 16-річна дівчинка Венздей Адамс, яку зіграла актриса Дженна Ортега, стає студенткою академії "Невермор". Вона намагається опанувати свої екстрасенсорні здібності та налагодити стосунки з однолітками. Однак щоразу їй доводиться розкривати таємниці, які є небезпечними для неї.
До слова, прем'єра другого сезону розпочалася 6 серпня 2025 року і вийде у двох частинах. Леді Гагу можна буде побачити на екранах стрічки 3 вересня.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред