Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

Анна Ярославська
2 вересня 2025, 08:30оновлено 2 вересня, 09:35
8691
Сьогодні спливає термін, який Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну на укладення мирної угоди з Україною.
Дональд Трамп
Білий дім анонсував важливу заяву Трампа / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

  • Трамп виступить із заявою сьогодні ввечері
  • Про що йтиметься - невідомо

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 2 вересня, виступить із важливою заявою.

Виступ Трампа анонсувала пресслужба Білого дому.

відео дня

Як свідчить оприлюднений графік Трампа, його виступ заплановано на 21:00 за київським часом. Про що саме говоритиме Трамп - поки що не відомо.

Скриншот

Однак варто зауважити, що сьогодні спливає термін, який Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну на укладення мирної угоди з Україною.

Учора міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Штати розглядатимуть нові санкції проти Росії. Як сказав Бессент в інтерв'ю Fox News, "всі варіанти залишаються на столі", оскільки глава РФ Володимир Путін продовжив бомбардування України, незважаючи на нещодавні переговори про мир.

Нещодавні заяви Дональда Трампа

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп відновив погрози запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії в разі, якщо країна не припинить війну проти України. Водночас він не визначив жодних нових конкретних термінів для виконання цього ультиматуму. Водночас Трамп наголосив, що може запровадити санкції не лише проти РФ, а й проти України в разі відсутності прогресу в мирних переговорах.

Тристороння зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним відбудеться. Водночас можливість проведення двосторонніх переговорів залишається під сумнівом. Про це заявив американський лідер в інтерв'ю Daily Caller.

Топ-посадовці Білого дому вважають, що деякі європейські лідери публічно підтримують зусилля президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні, однак насправді таємно намагаються зруйнувати прогрес, який був досягнутий за лаштунками після саміту на Алясці. Про це пише Axios, посилаючись на свої джерела.

Як санкції США можуть вплинути на бізнес у КНР - думка експерта

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Китай може проігнорувати санкції США. Але якщо йдеться про точкові санкції проти окремих китайських фірм – а також проти їхнього керівництва – то це може бути досить болючим ударом.

"Така компанія фактично виводиться з ринку. Її, звичайно, можна перейменувати, але люди залишаються тими самими. І це може стати справжнім ударом по китайському бізнесу", - сказав Огризко в інтерв'ю Главреду.

При цьому офіційний Пекін, безперечно, протестуватиме проти санкцій та говоритиме про порушення міжнародного права.

"Але конкретні виконавці санкцій все одно страждатимуть. Тому я думаю, що в деяких випадках це може призвести навіть до своєрідної самоцензури - коли фірми, які досі займалися торгівлею російською нафтою, просто ухвалять рішення більше не займатися цим", - вважає Огризко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Дональд Трамп війна Росії та України
