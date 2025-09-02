Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Переговори Зеленського з лідерами Європи - названо основні теми зустрічі

Юрій Берендій
2 вересня 2025, 17:00
239
Зеленський у Парижі проведе низку зустрічей із європейськими лідерами щодо гарантій безпеки та формування повоєнної архітектури Європи, вказує Подоляк.
Переговори Зеленського з лідерами Європи - названо основні теми зустрічі
Названо основні теми зустрічі Зеленського з лідерами ЄС / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Подоляк:

  • В рамках переговорів Зеленського з лідерами ЄС буде обговорюватись 2 питання
  • Україна виступатиме модератором у цих процесах

Україна стає ключовим майданчиком для формування нової системи безпеки в Європі. Зустріч президента Володимира Зеленського в Парижі з провідними європейськими лідерами спрямована не лише на обговорення гарантій для Києва, а й на вироблення спільної стратегії захисту східного кордону ЄС. Про це у своєму Telegram повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, у Парижі Президент України проведе зустріч із Урсулою фон дер Ляєн, Марком Рютте, Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером для "звірки позицій" у форматі активних дискусій щодо гарантій безпеки. Фактично йдеться про безпеку всієї Європи на її східному рубежі.

відео дня

Подоляк пояснив, що зараз відбуваються два паралельні процеси.

Перший – ситуативні спроби зупинити війну, де ключову роль відіграють США і особисто Дональд Трамп.

Другий – формування нової повоєнної архітектури Європи.

Радник глави ОП зазначив, що країни Європи розуміють власні слабкі місця: нестачу озброєння та нездатність без підтримки США накласти дієві санкції на Індію й Китай.

Водночас ЄС взяв на себе роль у воєнному стримуванні Росії – спираючись на ЗСУ, українські ракетно-дронові технології та, ймовірно, із залученням європейського військового контингенту.

"Україна виступає активним модератором у цих процесах. Постійне щоденне спілкування з партнерами заради глобальної та континентальної безпеки…", - резюмував він.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
/ Інфографіка: Главред

Що важливо розуміти про гарантії безпеки для України - думка експерта

Як писав Главред, не варто порівнювати нинішні гарантії безпеки з домовленостями у "Мінську". Ті угоди стосувалися не гарантій, а радше пошуку миру. Ба більше, "Мінськ" став уроком, адже мирні домовленості самі по собі не забезпечують припинення війни. Про це заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він зауважив, що існує ризик повторення ситуації з Будапештським меморандумом, і Україна це добре розуміє. Тому ключова вимога Києва — конкретизація гарантій безпеки: не загальні обіцянки, а чітко прописані механізми.

Політолог також нагадав, що однією з причин суперечки в Овальному кабінеті у лютому було саме питання гарантій безпеки. Українська сторона наполягала, що спершу потрібно отримати гарантії, а вже потім домовлятися про припинення вогню. Втім, американці тоді категорично відмовилися обговорювати безпекові гарантії. У підсумку Київ був змушений піти на поступки, і в березні вдалося узгодити спільну позицію щодо перемир’я, відклавши питання гарантій на потім.

"Це був тактичний прийом, але іншого варіанту не було, тому що американці не хотіли обговорювати питання гарантій безпеки. А зараз ми це обговорюємо. Ба більше, робочу групу з гарантій безпеки для України очолив держсекретар США Марко Рубіо – це теж величезний прогрес. Інший важливий момент. Один із варіантів гарантій безпеки, який обговорюється, – це присутність в Україні після завершення війни військ "коаліції охочих". Не всі країни, які входять до цієї коаліції, готові направити до нас своїх військових, але, тим не менш, десять країн готові", - резюмує він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 вересня президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що союзники України досягли певного прогресу в питанні надання їй гарантій безпеки, однак реалізація цих домовленостей можлива лише після підписання мирної угоди. Водночас він визнав, що наразі не бачить підстав для оптимізму щодо її укладення чи навіть припинення вогню найближчим часом, повідомляє Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Дональд Трамп має відреагувати у випадку, якщо російський лідер і надалі уникатиме зустрічі з президентом України. Про це він заявив 29 серпня під час спілкування зі ЗМІ після переговорів із канцлером Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що завершився термін двотижневого ультиматуму, який раніше висунув Дональд Трамп Росії, вимагаючи підтвердження готовності до реальних переговорів.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Михайло Подоляк гарантії безпеки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У двох областях литимуть грозові дощі: синоптики попереджають про негоду

У двох областях литимуть грозові дощі: синоптики попереджають про негоду

18:42Синоптик
"Україна сама винна": Путін готує виправдання перед новим терором

"Україна сама винна": Путін готує виправдання перед новим терором

18:18Війна
ЗСУ успішно контратакують біля великого міста: розвідка оцінила дії росіян

ЗСУ успішно контратакують біля великого міста: розвідка оцінила дії росіян

17:16Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

Білий дім анонсував важливу заяву Трампа: коли виступить президент США

Навіщо Кремль показав ролик із Януковичем: в ISW розкрили задум Путіна

Навіщо Кремль показав ролик із Януковичем: в ISW розкрили задум Путіна

Карта Deep State онлайн за 2 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

З самого ранку вибухи: Росія атакує центр Києва Шахедами

З самого ранку вибухи: Росія атакує центр Києва Шахедами

Гарні новини та потік удачі: на п’ятьох знаків зодіаку чекає талан 2 вересня

Гарні новини та потік удачі: на п’ятьох знаків зодіаку чекає талан 2 вересня

Останні новини

18:44

Зелене світло не означає "їдь": автоінструктор попередив про неочевидну помилку

18:42

У двох областях литимуть грозові дощі: синоптики попереджають про негоду

18:39

"Почнеться соціальний вибух, військових не зупинити": названо умову бунтів в РФ

18:18

"Україна сама винна": Путін готує виправдання перед новим терором

18:05

"Убило відразу, на моїх очах": Дімопулос показала, в яку ситуацію потрапив її син

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
18:02

Передумав: Євген Клопотенко заговорив про одруження і нове кохання

18:01

Дві прикмети, яких варто дотримуватися: свято 3 вересня

17:56

Картоплю категорично не можна зберігати з одним овочем: у чому фатальна помилкаВідео

17:55

Спонсорує ЗСУ: Валерій Меладзе на межі втрати російського громадянстваВідео

Реклама
17:45

Запаси уже на мінімумі: ціна на важливий продукт різко зросте в кінці 2025-го

17:44

В якому віці люди найнещасніші та найщасливіші — дослідження вчених здивує

17:16

ЗСУ успішно контратакують біля великого міста: розвідка оцінила дії росіян

17:00

Переговори Зеленського з лідерами Європи - названо основні теми зустрічі

16:59

Багато хто використовує холодильник неправильно: які продукти не можна заморожуватиВідео

16:34

Пишні бали, дуелі та авантюри: як у "Замку Радомисль" знімають серіал "Виговський"

16:25

"Велика китайська стіна" по-українськи - де знаходиться найдовший в світі будинокВідео

16:19

"Спіймала зірку": Тіна Кароль потрапила у скандал через ігнорування фанатівВідео

16:15

"В нього є три завдання": у Зеленського жорстко відреагували на заяви Путіна в Китаї

15:58

"Втілення отрути": Netflix уперше показав образ Леді Гаги в серіалі "Венздей"

15:58

Чоловіки здивуються, жінки оцінять: навіщо в трусах кишенька і чому вона важлива

Реклама
15:34

В Україні відчутно подорожчає продукт першої необхідності: які будуть ціни

15:20

"Я люблю Україну" повертається: новий сезон улюбленого родинного шоу знову на ТЕТВідео

15:11

Ердоган поставив крапку у питанні зустрічі Зеленського і Путіна

14:56

Найкращий дзвінок будильника: ідеальний варіант для бадьорого ранку та енергійного дняВідео

14:49

"Трамп не обіцяв": аналітик пояснив, яким буде економічний тиск США на РФ

13:55

Рахунок за комуналку помітно "схудне": хитрий фокус заощадить купу грошейВідео

13:54

Суд обирає запобіжний захід убивці Парубія: перші заяви підозрюваного

13:53

Путін цинічно виправдав війну в Україні і видав порцію абсурду про НАТО і ЄСВідео

13:51

Україні нададуть гарантії безпеки, але є нюанс: Стубб назвав умову

13:30

Взяли у Гаррі найкраще: Меган Маркл опублікувала рідкісні фото дітей

13:25

Жінка обрала дивне ім'я доньки: друзі впевнені, що воно зіпсує життя дитині

13:20

Шикарні котлети без м'яса за лічені хвилини - вся сім'я буде ситаВідео

12:59

Помер зірка "Танцюючого з вовками" і "Сутінків" - актор Грем Грін

12:51

ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині - там замайорів укряїнський стяг

12:29

"Ми виросли в Україні": путіністка Лоліта змінила позицію

12:24

Пішла до школи: який вигляд має молодша донька Анастасії Заворотнюк

12:23

Буде готовий до приходу гостей: рецепт дуже смачного сирного пирога за 15 хвилин

12:09

Франція готується до великої війни, лікарні вже отримали наказ - Le Figaro

12:08

Чому 3 вересня не можна сваритися і злословити: яке церковне свято

12:06

Росіянам спростять поїздки до Китаю: КНР відкриє безвіз на рік

Реклама
11:58

"Важко це робити": Потап поскаржився на бюрократію в Україні

11:36

Є що приховувати: чотири знаки зодіаку, у яких багато секретів

11:33

"Скоро війна буде": в Донецьку почалися серйозні сутички, в чому причина

11:33

Євробачення 2026: в українського Національного відбору буде новий продюсер

11:29

"Ми їх розбиваємо": "азовець" "Калина" розповів про ситуацію на Покровському напрямку

11:25

"Пережили жах": син Костянтина Грубила розкрив шокуючі деталі свого поранення

11:10

Гороскоп на завтра 3 вересня: Ракам - великий успіх, Терезам - чудова новина

11:05

США та Китай готують угоду, в межах якої визначиться доля російсько-української війни - Клочок

11:04

У гарантіях немає сенсу: ексспівробітник СБУ сказав, що реально захистить Україну

10:37

Китайський гороскоп на завтра 3 вересня: Бикам - нерви, Собакам - небезпека

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти