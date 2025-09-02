Переговори Зеленського з лідерами Європи - названо основні теми зустрічі

Зеленський у Парижі проведе низку зустрічей із європейськими лідерами щодо гарантій безпеки та формування повоєнної архітектури Європи, вказує Подоляк.

https://glavred.net/war/peregovory-zelenskogo-s-liderami-evropy-nazvany-osnovnye-temy-vstrechi-10694747.html Посилання скопійоване

Названо основні теми зустрічі Зеленського з лідерами ЄС / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Подоляк:

В рамках переговорів Зеленського з лідерами ЄС буде обговорюватись 2 питання

Україна виступатиме модератором у цих процесах

Україна стає ключовим майданчиком для формування нової системи безпеки в Європі. Зустріч президента Володимира Зеленського в Парижі з провідними європейськими лідерами спрямована не лише на обговорення гарантій для Києва, а й на вироблення спільної стратегії захисту східного кордону ЄС. Про це у своєму Telegram повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, у Парижі Президент України проведе зустріч із Урсулою фон дер Ляєн, Марком Рютте, Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером для "звірки позицій" у форматі активних дискусій щодо гарантій безпеки. Фактично йдеться про безпеку всієї Європи на її східному рубежі.

відео дня

Подоляк пояснив, що зараз відбуваються два паралельні процеси.

Перший – ситуативні спроби зупинити війну, де ключову роль відіграють США і особисто Дональд Трамп.

Другий – формування нової повоєнної архітектури Європи.

Радник глави ОП зазначив, що країни Європи розуміють власні слабкі місця: нестачу озброєння та нездатність без підтримки США накласти дієві санкції на Індію й Китай.

Водночас ЄС взяв на себе роль у воєнному стримуванні Росії – спираючись на ЗСУ, українські ракетно-дронові технології та, ймовірно, із залученням європейського військового контингенту.

"Україна виступає активним модератором у цих процесах. Постійне щоденне спілкування з партнерами заради глобальної та континентальної безпеки…", - резюмував він.

/ Інфографіка: Главред

Що важливо розуміти про гарантії безпеки для України - думка експерта

Як писав Главред, не варто порівнювати нинішні гарантії безпеки з домовленостями у "Мінську". Ті угоди стосувалися не гарантій, а радше пошуку миру. Ба більше, "Мінськ" став уроком, адже мирні домовленості самі по собі не забезпечують припинення війни. Про це заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він зауважив, що існує ризик повторення ситуації з Будапештським меморандумом, і Україна це добре розуміє. Тому ключова вимога Києва — конкретизація гарантій безпеки: не загальні обіцянки, а чітко прописані механізми.

Політолог також нагадав, що однією з причин суперечки в Овальному кабінеті у лютому було саме питання гарантій безпеки. Українська сторона наполягала, що спершу потрібно отримати гарантії, а вже потім домовлятися про припинення вогню. Втім, американці тоді категорично відмовилися обговорювати безпекові гарантії. У підсумку Київ був змушений піти на поступки, і в березні вдалося узгодити спільну позицію щодо перемир’я, відклавши питання гарантій на потім.

"Це був тактичний прийом, але іншого варіанту не було, тому що американці не хотіли обговорювати питання гарантій безпеки. А зараз ми це обговорюємо. Ба більше, робочу групу з гарантій безпеки для України очолив держсекретар США Марко Рубіо – це теж величезний прогрес. Інший важливий момент. Один із варіантів гарантій безпеки, який обговорюється, – це присутність в Україні після завершення війни військ "коаліції охочих". Не всі країни, які входять до цієї коаліції, готові направити до нас своїх військових, але, тим не менш, десять країн готові", - резюмує він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 вересня президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що союзники України досягли певного прогресу в питанні надання їй гарантій безпеки, однак реалізація цих домовленостей можлива лише після підписання мирної угоди. Водночас він визнав, що наразі не бачить підстав для оптимізму щодо її укладення чи навіть припинення вогню найближчим часом, повідомляє Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що Дональд Трамп має відреагувати у випадку, якщо російський лідер і надалі уникатиме зустрічі з президентом України. Про це він заявив 29 серпня під час спілкування зі ЗМІ після переговорів із канцлером Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що завершився термін двотижневого ультиматуму, який раніше висунув Дональд Трамп Росії, вимагаючи підтвердження готовності до реальних переговорів.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред