"В нього є три завдання": у Зеленського жорстко відреагували на заяви Путіна в Китаї

Юрій Берендій
2 вересня 2025, 16:15
Заяви Путіна про нібито мирні наміри Росії та відсутність загрози для інших країн Подоляк назвав спробою виправдати агресію проти України й інших держав.
У Зеленського жорстко відреагували на заяви Путіна в Китаї / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Подоляк:

  • Росія понесе відповідальність за війну проти України
  • Україна має право завдавати ударів у відповідь по території Росії
  • У Кремля є три основні завдання

Під час зустрічі з Фіцо в Китаї російський диктатор та воєнний злочинець Путін заявив, що Росія нібито ніколи не мала намірів нападати на інші країни, зокрема й на ЄС, а її дії в Україні спрямовані виключно на "захист власних інтересів" і людей, які пов’язують себе з Росією. Такі заяви, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, свідчать про біполярність стану диктатора та його інтелектуальну слабкість. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

Подоляк нагадав, що ще у 2014 році Росія напала на Україну, коли жодних загроз для неї не існувало, а до того здійснила агресію проти Грузії.

"Росія завжди нападає, атакує, вбиває людей на інших територіях. Це перше і ключове. Тому факт її агресії безсумнівний, неспровокований. За це вона понесе відповідальність", – підкреслив Подоляк.

Також Путін заявив, що виступає проти вступу України до НАТО, але не заперечує її інтеграції до ЄС. Подоляк підкреслив, що питання членства в Альянсі не було провокаційним для Росії — справжньою метою агресора було швидке захоплення українських територій, що, за планами Москви, мало відбутися за кілька днів.

"Вони спробували це зробити у 2014 році, отримали плацдарми: Крим і частину Донецької та Луганської областей. Подивилися на реакцію міжнародної спільноти, перш за все Європи. Ця реакція була трохи дивною навіть для Росії. Меркель тоді запропонувала зробити Росію базовим газовим агентом всієї Європи", – нагадав Подоляк.

Росія, спостерігаючи реакцію європейських країн, вирішила, що окупація всієї України не викличе серйозного спротиву. Саме тому війна з боку Кремля, як підкреслив радник голови ОПУ, є свідомим кроком, спрямованим на масове знищення людей.

Путін заявив, що Москва нібито довго не відповідала на удари України по її енергетичній інфраструктурі, але зрештою почала реагувати. Подоляк наголосив, що це абсолютно нелогічно, адже саме російська армія першою почала бити по українській енергетиці ще у 2022–2023 роках. Коли ж Україна отримала власні можливості завдавати ударів по РФ, там раптом почали скаржитися на атаки.

За словами радника, війна не може бути односторонньою — агресор має відчути наслідки своїх дій на власній території. Він підкреслив, що Путіна неможливо зупинити без руйнування його воєнної інфраструктури.

Усі пояснення Кремля не мають сенсу, оскільки його завдання зводяться до трьох пунктів:

  • не допустити припинення бойових дій,
  • максимально затягувати час.
  • перешкоджати запровадженню вторинних санкцій проти головних покупців російських енергоносіїв.
Чи буде Трамп тиснути на Путіна для завершення війни - думка експерта

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами заявив, що нібито розглядає можливість оголошення економічної війни проти Росії, якщо та не припинить агресію проти України. Втім, насправді такий сценарій малоймовірний. Про це зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, Трамп часто робить гучні заяви у неформальній атмосфері, проте жодних офіційних попереджень на адресу Кремля не було. Тому сприймати слова про "економічну війну" як реальний намір не варто.

"На користь цього аргументу можна навести нещодавню заяву глави американського Мінфіну Скотта Бессента, який сказав, що США не можуть конфіскувати заморожені російські активи, тому що це одна із складових переговорного процесу Вашингтона та Москви", - зазначив аналітик.

Саміт ШОС в Китаї - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час саміту ШОС російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін зробив низку цинічних заяв щодо війни проти України та озвучив власне бачення так званого "мирного плану".

У Пекіні офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь повідомив, що Китай на рік запровадить пробний режим 30-денного безвізу для громадян Росії.

Спілкуючись із прем’єром Словаччини Робертом Фіцо, Путін традиційно виправдовував агресію, стверджуючи, що Росія начебто ніколи не мала наміру нападати, а війна в Україні є "наслідком" західної підтримки державного перевороту в Києві.

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

