Навіщо Кремль показав ролик із Януковичем: в ISW розкрили задум Путіна

Янукович заявив, що нібито працював над зближенням України з ЄС

Кремль, можливо, вважає, що Янукович є законним лідером України

Російська влада показала відео з експрезидентом-втікачем України Віктором Януковичем. На ньому він заявляє, що "цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС, але європейці поводилися некоректно". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Однак аналітики ISW вважають, що Кремль, імовірно, приурочив публікацію звернення Януковича до виступу російського диктатора Володимира Путіна в ШОС. Таким чином росіяни хочуть "надати легітимності вимозі Путіна про зміну режиму в Україні".

У своєму відео Янукович заявив, що насправді нібито працював над зближенням України з ЄС і що його кінцевою метою був вступ України до ЄС. Однак президент-утікач звинуватив партнерів України по ЄС у "некоректній" поведінці під час переговорів між Україною та ЄС і розкритикував ЄС за нерозуміння складнощів економічної ситуації в Україні.

У ISW зазначають, що останній публічний виступ Януковича у ЗМІ був у липні 2022 року, коли він закликав українців здатися Росії. А ось час зйомок цього відеозвернення Януковича невідомий. Однак він почав його із заяви, що Путін "абсолютно правий", ймовірно, у відповідь на висловлювання Путіна про Україну на саміті ШОС. Це вказує на те, що це, ймовірно, була заздалегідь спланована інформаційна акція.

"Публікація відео Януковича в російських державних ЗМІ, ймовірно, була навмисно приурочена до висловлювань Путіна. Кремль, можливо, створює умови для того, щоб заявити, що Янукович є законним лідером України, а не президент України Володимир Зеленський", - вважають в ISW.

Однак такі твердження є неправдивими, оскільки Янукович самовільно втік з України після Революції гідності, а Україна відтоді провела кілька демократичних виборів.

Чи була за Януковича агентура ФСБ у владі - думка експерта

Як писав Главред, генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ та експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун зазначив, що Служба безпеки України ніколи не була "філією" ФСБ, так само, як зараз вона не є підрозділом ЦРУ.

За його словами, існує хибна думка, ніби за часів Януковича співробітники ФСБ вільно пересувалися будівлею СБУ, а за часів Ющенка у відомстві був "кабінет ЦРУ". Насправді радники справді були, проте їхній доступ обмежувався спеціальною кімнатою на першому поверсі.

"Інша справа, що за президентства Януковича агентура ФСБ у нас була при владі. Якименко був агентом ФСБ. До 1997 року він служив у російській армії, потім раптом усе кинув і кинувся в обійми СБУ. Я не вірю в такі раптові зміни: людина закінчує академію Жуковського і має хорошу перспективу зростання в армії, але раптом усе кидає, звільняється і біжить на дрібну посаду в донецькій СБУ. Так не буває. Міністром оборони тоді були громадяни РФ - Саламатін і Лебедєв", - зазначив він.

Ягун підкреслив, що рівень впливу ФСБ полягав не у вербуванні рядових оперативників, а в залученні до співпраці керівників і голів департаментів. Часто їх навіть не потрібно було переконувати - вони самі йшли на контакт. Фактично під вплив спецслужб Росії потрапляла не окрема структура, а вся держава. І тільки завдяки громадському спротиву вдалося зупинити цей процес і вигнати агентуру в Росію. Хоча знищити її не вдалося, принаймні в Україні ці люди більше не можуть шкодити.

"Зараз Росія почала активно вербувати представників нижчої ланки - начальників управлінь і нижче. Працюють старі контакти та родинні зв'язки, які встановлювалися протягом останніх років. Але я сподіваюся, що у нас не дозволять цій заразі розповзтись, тому служба очиститься раз і назавжди", - резюмував експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські медіа провели розслідування і з'ясували, що колишній президент України Віктор Янукович має власність у Сочі. Про це йдеться в матеріалі "Нової газети".

Крім Межигір'я на Київщині, Янукович також володів 30 гектарами лісу біля села Сухолуччя. За даними Telegraf, там посеред лісових угідь він побудував розкішну резиденцію, де любив приймати олігархів-друзів.

4 жовтня 2023 року було завершено розслідування справи про розстріли протестувальників на Майдані 18-20 лютого 2014 року. До суду скеровано обвинувальні акти проти Януковича і ще дев'яти колишніх чиновників.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

