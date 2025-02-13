"Неможливо дихати через запах гару": Київ накрила хмара пилу і брудного повітря

Київ увійшов у ТОП-20 міст у світі з найбільш забрудненим повітрям.

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У Києві перевищені норми забруднення повітря / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

Киян попередили про високий рівень забрудненості повітря та підвищену концентрацію пилу

Столиця України на 19-му місці у світовому рейтингу забруднення

У Києві вранці 13 лютого зафіксовано значне забруднення повітря – концентрація шкідливих частинок підвищена. Про це повідомила міська адміністрація в Telegram.

"Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", – пояснили у КМДА. відео дня

Чим небезпечна пилова буря / Інфографіка: Главред

"З вчорашнього вечора (12 лютого – ред.) неможливо дихати через запах гару", – повідомили Главреду жителі столиці.

"Таке відчуття, що запах гару прямо в квартирі, хоча всі двері та вікна зачинені. Гар, як від торфовищ, якщо чесно. Точно той самий запах", - розповіла ще одна мешканка.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

зачинити вікна

обмежити перебування на вулиці

пити багато води

увімкнути очищувач повітря на максимум

Згідно з даними сервісу Iqair, поточний рівень забруднення в столиці оцінюється як "нездоровий для чутливих груп": концентрація PM2.5 перевищує річний рекомендований показник ВООЗ у 9,7 разів.

На даний момент Київ посідає 19-те місце у світовому рейтингу міст із найбільш забрудненим повітрям.

Погода в Україні - останні новини

Главред з посиланням на Укргідрометцентр розповідав, якою буде погода в лютому. Ймовірно, вона буде теплішою, ніж зазвичай.

До слова, зима повертається на наші терена - Україну накриє 15-градусний мороз, також в деяких регіонах сипатиме сніг.

Водночас синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на День святого Валентина. У п'ятницю, 14 лютого, в усіх областях передбачається +1...+6 градусів, однак уже в суботу в Україну знову прийдуть холоди.

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Що таке IQAir? IQAir — це міжнародний сервіс, який спеціалізується на моніторингу якості повітря та виробництві систем очищення повітря. Компанія була заснована в 1963 році в Німеччині, а з 1982 року її штаб-квартира знаходиться в Швейцарії. IQAir надає інноваційні рішення для покращення якості повітря як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі, пише Вікіпедія.

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