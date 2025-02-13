"Неможливо дихати через запах гару": Київ накрила хмара пилу і брудного повітря

Про що мова:
- Киян попередили про високий рівень забрудненості повітря та підвищену концентрацію пилу
- Столиця України на 19-му місці у світовому рейтингу забруднення
У Києві вранці 13 лютого зафіксовано значне забруднення повітря – концентрація шкідливих частинок підвищена. Про це повідомила міська адміністрація в Telegram.
"Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", – пояснили у КМДА.відео дня
"З вчорашнього вечора (12 лютого – ред.) неможливо дихати через запах гару", – повідомили Главреду жителі столиці.
"Таке відчуття, що запах гару прямо в квартирі, хоча всі двері та вікна зачинені. Гар, як від торфовищ, якщо чесно. Точно той самий запах", - розповіла ще одна мешканка.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- зачинити вікна
- обмежити перебування на вулиці
- пити багато води
- увімкнути очищувач повітря на максимум
Згідно з даними сервісу Iqair, поточний рівень забруднення в столиці оцінюється як "нездоровий для чутливих груп": концентрація PM2.5 перевищує річний рекомендований показник ВООЗ у 9,7 разів.
На даний момент Київ посідає 19-те місце у світовому рейтингу міст із найбільш забрудненим повітрям.
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Що таке IQAir?
IQAir — це міжнародний сервіс, який спеціалізується на моніторингу якості повітря та виробництві систем очищення повітря. Компанія була заснована в 1963 році в Німеччині, а з 1982 року її штаб-квартира знаходиться в Швейцарії. IQAir надає інноваційні рішення для покращення якості повітря як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі, пише Вікіпедія.
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