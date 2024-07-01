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Україну накриє шалена спека: синоптики попередили про надвисоку температуру

Юлія Закрепа
1 липня 2024, 17:22
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Через високу температуру в різних регіонах переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою.
Україну накриє шалена спека: синоптики попередили про надвисоку температуру
Яка погода буде завтра / фото: unsplash

Метеоролог Наталія Діденко розповіла, що завтра, 2-го липня, у більшості областей України максимальна температура повітря досягатиме пекучих +32+37 градусів.

У своєму блозі у Facebook синоптик повідомила, що найбільше це стосується південної частини, сходу України та центральних областей. І в цих регіонах переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою.

Діденко повідомила, що лише у західні області завтра завітає атмосферний фронт, який нарешті послабить суттєво спеку. У вівторок температура впаде до +23+27 градусів.

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Україну накриє шалена спека: синоптики попередили про надвисоку температуру
Захід накриє атмосферний фронт / фото: facebook/tala.didenko

На заході пройдуть дощі з грозами. Через значні контрасти в зоні фронту дощі переходитимуть у сильні зливи, можливі шквал та град.

У північних областях 2-го липня ще буде спекотно, проте на Житомирщині вже стане трохи легше, +27+29 градусів, на Київщині близько +30, на Чернігівщині та Сумщині +31+33 градуси.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

  • На Житомирщині та Київщині атмосферний фронт вже аж завтра ввечері організує короткочасні грозові дощі. Чернігівська та Сумська область втримаються від опадів. В Україні переважатиме південно-західний вітер, у західних областях поміняється на північно-західний, може бути рвучким.
  • У Києві 2-го липня максимальна температура повітря трохи осяде, близько +30 градусів, тобто, пік - сьогодні, +31+34 градуси. Завтра у столиці буде сухо, проте посилиться вітер, який дасть можливість трохи легше дихати, а ввечері у вівторок можливий короткочасний грозовий дощ.
  • У середу, 3-го липня, на заході та півночі температура повітря відчутно знизиться, можливі місцями грозові дощі. У середу в західній частині навіть можливе зниження до +18+22 градусів. А ось на сході, півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини) сильна спека ще триватиме, температура повітря досягатиме і перевищуватиме +35 градусів.

Метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що 4 липня вночі істотних опадів не буде. Однак, вдень місцями в Україні пройдуть локальні дощі, в окремих пунктах можливі шквали.

  • Температура повітря у четвер, 4 липня, в західних та північних областях вночі буде коливатись від +13…+20 °С, вдень +23…+28 °С. У центральних, південних та східних регіонах вночі температура коливатиметься від +18...+23 °С, а вдень +33...+39 °С.
  • У п'ятницю, 5 липня, істотних опадів не очікується, лише вдень у північних та східних регіонах місцями пройдуть грозові дощі. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +23…+28 °С, у центральних, південних та східних регіонах +29…+34 °С.
  • У суботу, 6 липня, завдяки впливу антициклону із південного заходу Європи, опадів в Україні не передбачається. Вітер північний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +27...+32 °С.
  • У неділю, 7 липня, переважно без опадів, лише вранці та вдень у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. При грозах подекуди можливі шквали, 15-20 м/с. Вітер в Україні північний із переходом на південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 °С, вдень +28...+33 °С.

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Нагадаємо, що стало відомо, коли Україну накриють грозові дощі, град і шквали. Температурний фон в Україні, як очікується, буде близьким до норми. У південній частині нашої держави температура повітря буде вищою за норму на 2-4 градуси.

Синоптики розкрили, якою буде погода в липні 2024 та в чому небезпека. Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що липень 2024 року буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси.

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