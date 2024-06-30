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В Україні знищені потужності більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС - МВФ

Юлія Закрепа
30 червня 2024, 10:59
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Українська влада працює оперативно, щоб усунути збитки та забезпечити достатнє електропостачання.
В Україні знищені потужності більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС - МВФ
РФ завдала великих ударів по ТЕС та ГЕС / колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ назвала масштаби збитків енергетиці внаслідок російських атак по Україні.

"Нещодавні великомасштабні атаки на нашу енергетичну інфраструктуру та виробництво електроенергії знищили близько половини наших генеруючих потужностей, особливо теплових та гідроелектростанцій, а навесні збитки перевищили 1 млрд доларів", - йдеться у документі.

Як зазначається в Меморандумі, українська влада працює оперативно, щоб усунути збитки та забезпечити достатнє електропостачання домогосподарств та підприємств по всій країні.

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"Ми також намагатимемося зробити нашу енергетичну систему більш стійкою до майбутніх атак, у тому числі за рахунок децентралізованого виробництва енергії у сприятливому ринковому та нормативному середовищі. Постраждалі компанії в основному покладатимуться на свій оборотний капітал для проведення ремонту, і ми вдячні донорам за підтримку , зокрема обладнанням", - йдеться у Меморандумі.

Водночас, Україні "може знадобитися додаткова фінансова допомога з боку донорів для підтримки програм підтримки децентралізованого виробництва електроенергії".

Дані від МВФ

МВФ у свою чергу зазначає, що масштабні атаки на український енергетичний сектор наприкінці березня - в травні серйозно пошкодили або знищили близько половини потужностей, що генерують (понад 9 ГВт). Декілька теплових (ТЕС) та гідроелектростанцій (ГЕС) у Київській, Харківській та Запорізькій областях було повністю зруйновано, інші ТЕС та ГЕС пошкоджено різною мірою. Загалом обсяг зруйнованої потужності оцінюється у більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС.

За оцінками МВФ, спочатку виробництво електроенергії постраждало не так сильно: за квітень воно впало приблизно на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року, оскільки в цей період система зазвичай працює нижче за повну потужність, попит залишався сезонно низьким, а вироблення атомної енергії (більше 50% від загального обсягу) залишилася незмінною.

Однак одразу після терактів у Кривому Розі, центрі металургійної промисловості, було запроваджено щоденні погодинні обмеження на промислове споживання енергії, що допомогло згладити можливі пікові дефіцити споживання та на початковому етапі наслідки для домогосподарств. Дефіцит енергії залишався переважно географічно локалізованим, але згодом відключення електроенергії поширилися по всій країні, зазначає МВФ.

"За оцінками влади, загальна шкода енергетичній системі внаслідок весняних атак становитиме понад 1 мільярд доларів, і, ймовірно, вони будуть покриті постраждалими компаніями (ДТЕК, найбільший приватний виробник, та держпідприємства) за рахунок оборотного капіталу та потенційної донорської підтримки (наприклад, обладнання)", - йдеться у Меморандумі.

Що таке МВФ?

Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Удари по ГЕС та ТЕС: що відомо

Нагадаємо, що 1 червня окупанти обстріляли дві українські ГЕС. Ворог обстріляв енергетичні обʼєкти в пʼяти регіонах України, під ударом опинились і дві гідроелектростанції. Також зазначається, що є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. Зафіксовані критичні пошкодження обладнання.

Президент України Володимир Зеленський терміново скликав Ставку після того, як Росія атакувала Канівську та Дністровську ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами.

Президент Зеленський сказав, чому РФ вдалося знищити Трипільську ТЕС. Він заявив, що Трипільську ТЕС у Київській області було знищено, тому що в України не залишилося ракет для її захисту. Від Трипільської станції залежить світло в Київському регіоні.

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