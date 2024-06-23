Україну накриють грозові дощі, град і шквали: коли стрімко погіршиться погода

Останній тиждень червня буде з комфортною погодою. Але в частині областей, особливо у західних, будуть йти дощі, а подекуди навіть град і шквали.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakroyut-grozovye-dozhdi-grad-i-shkvaly-kogda-stremitelno-uhudshitsya-pogoda-10575185.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - нашу державу накриють грозові дощі град і шквали/ unsplash.com

Погода в Україні в останній тиждень цього місяця, з 24 по 30 червня, буде комфортною. Але в окремі дні в частині областей будуть дощі, грозові дощі, а також можливі град і шквалисте посилення вітру.

У західних областях опади будуть більш інтенсивними. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

відео дня

Територія нашої держави упродовж цього тижня перебуватиме в умовах підвищеного атмосферного тиску, тому погода очікується досить стабільною, без різких коливань температури повітря і стихійних явищ. Лише у західних областях очікуються грозові дощі, в окремі дні можливі град і шквалисте посилення вітру.

Температурний фон в Україні, як очікується, буде близьким до норми. У південній частині нашої держави температура повітря буде вищою за норму на 2-4 градуси.

Погода в Україні 24 червня

У понеділок, 24 червня, вночі у східній частині та на південному заході країни, вдень у більшості областей, крім західної частини та Криму, пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозою. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 градусів, вдень +24…+29 градусів, на півдні та у Криму до +32. У західній частині вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24.

Погода в Україні 24 червня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 25 червня

У вівторок, 25 червня, переважно без опадів, лише вранці та вдень у північних, а також східних регіонах пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 градусів, вдень +22…+27, у південній частині місцями до +31 градуса.

Погода в Україні 25 червня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 26 червня

У середу, 26 червня, переважно без опадів, лише вранці та вдень у північних, східних регіонах та у Карпатах пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північний, 7-12 м/с, у західних областях східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 градусів, вдень +22…+27 градусів, на крайньому півдні до +30.

Погода в Україні 26 червня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 27 червня

У четвер, 27 червня, на території України переважно без опадів, лише вдень у Карпатах та на Закарпатті очікуються дощі з грозами, місцями град та шквали, 15-20 м/с. Вітер північний, у західній частині східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29.

Погода в Україні 27 червня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 28 червня

У п'ятницю, 28 червня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть дощі з грозами. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29.

Погода в Україні 28 червня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 29 червня

У суботу, 29 червня, по всій території України опадів не передбачається. Вітер східний/ південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30.

Погода в Україні 30 червня

У неділю, 30 червня, в Україні утримається тепла та суха погода, лише вдень у західній частині пройдуть грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+33.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Раніше повідомлялося, що грозовий шторм заливатиме майже всю Україну – синоптики розповіли, де не вируватиме потужна негода. Синоптики оголосили штормове попередження у багатьох областях України – І рівень небезпечності.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред