Україну накриють грозові дощі, град і шквали: коли стрімко погіршиться погода

Погода в Україні в останній тиждень цього місяця, з 24 по 30 червня, буде комфортною. Але в окремі дні в частині областей будуть дощі, грозові дощі, а також можливі град і шквалисте посилення вітру.
У західних областях опади будуть більш інтенсивними. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Територія нашої держави упродовж цього тижня перебуватиме в умовах підвищеного атмосферного тиску, тому погода очікується досить стабільною, без різких коливань температури повітря і стихійних явищ. Лише у західних областях очікуються грозові дощі, в окремі дні можливі град і шквалисте посилення вітру.
Температурний фон в Україні, як очікується, буде близьким до норми. У південній частині нашої держави температура повітря буде вищою за норму на 2-4 градуси.
Погода в Україні 24 червня
У понеділок, 24 червня, вночі у східній частині та на південному заході країни, вдень у більшості областей, крім західної частини та Криму, пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозою. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 градусів, вдень +24…+29 градусів, на півдні та у Криму до +32. У західній частині вночі +10...+15 градусів, вдень +19...+24.
Погода в Україні 25 червня
У вівторок, 25 червня, переважно без опадів, лише вранці та вдень у північних, а також східних регіонах пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 градусів, вдень +22…+27, у південній частині місцями до +31 градуса.
Погода в Україні 26 червня
У середу, 26 червня, переважно без опадів, лише вранці та вдень у північних, східних регіонах та у Карпатах пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північний, 7-12 м/с, у західних областях східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 градусів, вдень +22…+27 градусів, на крайньому півдні до +30.
Погода в Україні 27 червня
У четвер, 27 червня, на території України переважно без опадів, лише вдень у Карпатах та на Закарпатті очікуються дощі з грозами, місцями град та шквали, 15-20 м/с. Вітер північний, у західній частині східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29.
Погода в Україні 28 червня
У п'ятницю, 28 червня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть дощі з грозами. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29.
Погода в Україні 29 червня
У суботу, 29 червня, по всій території України опадів не передбачається. Вітер східний/ південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30.
Погода в Україні 30 червня
У неділю, 30 червня, в Україні утримається тепла та суха погода, лише вдень у західній частині пройдуть грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +28...+33.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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