Україну розжарить та засушить: синоптики назвали дату різкого потепління

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні до кінця червня різко зміниться. Температура повітря збільшиться відразу на 10 градусів.

Як повідомив синоптик Ігор Кибальчич, максимальний плюс слід очікувати в південних і південно-східних регіонах.

У нічний час стовпчики термометрів сягатимуть від +14 до +19, вдень - в межах 25-30 градусів тепла. На півдні очікується + 31 + 33 в окремі дні.

До початку другого місяця літа, липня, Україну і зовсім разжарить. Середньодобова температура поступово зросте на 1-3 градуси.

Погода на кінець червня в Україні

За даними ресурсу Gismeteo найтепліше наприкінці червня буде на заході країни. В Ужгороді температура в окремі дні буде 35 градусів тепла. Але після спеки 27-28 червня температура різко впаде до +24.

У центральних регіонах країни буде прохолодніше, проте місцями стовпчики термометрів перевищуватимуть позначку +30.

У Києві останній тиждень червня почнеться з температури + 26, але вже в середу очікується до +31.

На півночі України також можна буде спостерігати 30-градусне тепло. У Чернігові останні три дні червня температура коливається в межах 29-30 градусів тепла.

У Харкові кінець червня супроводжується нестійкою температурою. Очікується від мінімум +20 до +29.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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