Україну розжарить та засушить: синоптики назвали дату різкого потепління

До початку другого місяця літа в Україні вдарить спека.
Погода в Україні до кінця червня різко зміниться. Температура повітря збільшиться відразу на 10 градусів.
Як повідомив синоптик Ігор Кибальчич, максимальний плюс слід очікувати в південних і південно-східних регіонах.
У нічний час стовпчики термометрів сягатимуть від +14 до +19, вдень - в межах 25-30 градусів тепла. На півдні очікується + 31 + 33 в окремі дні.
До початку другого місяця літа, липня, Україну і зовсім разжарить. Середньодобова температура поступово зросте на 1-3 градуси.
Погода на кінець червня в Україні
За даними ресурсу Gismeteo найтепліше наприкінці червня буде на заході країни. В Ужгороді температура в окремі дні буде 35 градусів тепла. Але після спеки 27-28 червня температура різко впаде до +24.
У центральних регіонах країни буде прохолодніше, проте місцями стовпчики термометрів перевищуватимуть позначку +30.
У Києві останній тиждень червня почнеться з температури + 26, але вже в середу очікується до +31.
На півночі України також можна буде спостерігати 30-градусне тепло. У Чернігові останні три дні червня температура коливається в межах 29-30 градусів тепла.
У Харкові кінець червня супроводжується нестійкою температурою. Очікується від мінімум +20 до +29.
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Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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