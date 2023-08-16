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Україну розжарить до +36: регіони накрило справжнє пекло

Ангеліна Підвисоцька
16 серпня 2023, 18:35 оновлено 16 серпня, 18:44
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Синоптики прогнозують короткочасні дощі лише на території західних областей.
погода, прикмети
Прогноз погоди в Україні 17 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 17 серпня стане тепліше. Температура повітря підвищиться до 32 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки на території Хмельницької, Волинської, Тернопільської та Рівненської областей.

погода
Прогноз погоди в Україні 17 серпня / фото: meteoprog

Погода на 17 серпня

В Україні 17 серпня буде невелика хмарність. Синоптики стверджують, що опадів не буде. Короткочасні дощі очікуються лише в Карпатському регіоні і в більшості західних областей. Там можуть бути грози.

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Вітер в цей день буде північно-східним. Його швидкість сягатиме 5-10 м/с.

"Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°; вдень 27-32°", - йдеться у повідомленні.

погода 17 серпня
Прогноз погоди в Україні 17 серпня / фото: ventusky

Температура підвищиться до +36

За даними meteoprog, 17 серпня температура в Україні підвищиться до 36 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Миколаївської та Херсонської областей. Всього на 2 градуси нижчою температура буде на території Одеської та Запорізької областей.

Найхолодніше буде в Чернігівській і Сумській областях. Там температура повітря опуститься до 16 градусів тепла.

погода
Прогноз погоди в Україні 17 серпня / фото: meteoprog

Погода 17 серпня в Києві

Погода в Києві 17 серпня буде без опадів. Очікується, що в цей день буде невелика хмарність. Вітер буде північно-східним. Його швидкість буде 5-10 м/с.

"Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; у Києві вночі 17-19°, вдень близько 30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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