Україну накриває жорстке пекло: у яких областях буде найспекотніше

15 серпня синоптики не прогнозують опадів. У цей день температура повітря підвищиться до 35 градусів тепла.

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Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 15 серпня стане теплішою. Температура повітря підвищиться до 32 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають, що у цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він протримається у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській областях та в Криму.

Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / фото: ventusky

Погода на 15 серпня

В Україні 15 серпня буде невелика хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. Також очікуються, що вітер буде східний та північно-східний. Його швидкість буде досягати 3-8 м/с.

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"Температура вночі 14-19°, у південній частині до 23°; вдень 28-33°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / фото: meteoprog

Температура підвищиться до +35

За даними meteoprog, 15 серпня температура в Україні підвищиться до 35 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Вінницької та Житомирської областей. Всього на 1 градус нижчою температура буде на території Київської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Найхолодніше буде в Івано-Франківській та Львівській областях. Там температура повітря опуститься до 16 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / фото: meteoprog

Погода 15 серпня в Києві

Погода у Києві 15 серпня буде з невеликою хмарністю. Опадів у цей день не прогнозують. 15-17 серпня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 28-33°; у Києві вночі 17-19°, вдень 31-33°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

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