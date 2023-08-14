УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україну накриває жорстке пекло: у яких областях буде найспекотніше

Ангеліна Підвисоцька
14 серпня 2023, 20:05 оновлено 14 серпня, 20:10
797
15 серпня синоптики не прогнозують опадів. У цей день температура повітря підвищиться до 35 градусів тепла.
погода
Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 15 серпня стане теплішою. Температура повітря підвищиться до 32 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають, що у цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Він протримається у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській областях та в Криму.

погода 15 августа
Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / фото: ventusky

Погода на 15 серпня

В Україні 15 серпня буде невелика хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. Також очікуються, що вітер буде східний та північно-східний. Його швидкість буде досягати 3-8 м/с.

відео дня

"Температура вночі 14-19°, у південній частині до 23°; вдень 28-33°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

погода 15 августа
Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / фото: meteoprog

Температура підвищиться до +35

За даними meteoprog, 15 серпня температура в Україні підвищиться до 35 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Вінницької та Житомирської областей. Всього на 1 градус нижчою температура буде на території Київської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Найхолодніше буде в Івано-Франківській та Львівській областях. Там температура повітря опуститься до 16 градусів тепла.

погода 15 августа
Прогноз погоди в Україні на 15 серпня / фото: meteoprog

Погода 15 серпня в Києві

Погода у Києві 15 серпня буде з невеликою хмарністю. Опадів у цей день не прогнозують. 15-17 серпня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 28-33°; у Києві вночі 17-19°, вдень 31-33°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Вас також зацікавить:

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра погода завтра
Реклама

Головне за день

РФ націлилася на одне місто України: Жданов назвав, куди чекати удару окупантів

РФ націлилася на одне місто України: Жданов назвав, куди чекати удару окупантів

21:22 Україна
Україну накриває жорстке пекло: у яких областях буде найспекотніше

Україну накриває жорстке пекло: у яких областях буде найспекотніше

20:05 Синоптик
Зеленський відвідав командні пункти бригад ЗСУ на фронті в районі Соледара

Зеленський відвідав командні пункти бригад ЗСУ на фронті в районі Соледара

19:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:22

РФ націлилася на одне місто України: Жданов назвав, куди чекати удару окупантів

20:33

"Б'ємо з їхньої ж зброї": боєць ЗСУ прокоментував чутки про втечу окупантів з Урожайного

20:28

Вагнерівці ампутували дві руки: воїн ЗСУ розповів про 46 днів кошмару у полоні

20:05

Україну накриває жорстке пекло: у яких областях буде найспекотніше

19:57

Колишня невістка Ющенка відірвалася на вечірці з росіянами під пісні МеладзеВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:52

Не розвалиться: п'ять простих рецептів з молодою картоплею

19:48

Зеленський відвідав командні пункти бригад ЗСУ на фронті в районі СоледараВідео

19:10

Чи готовий Кремль воювати з НАТО?Погляд

19:05

Пашу-мерседеса госпіталізували - адвокат

Реклама
18:52

До 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська – ЖдановЕксклюзив

18:35

Боєприпаси та протитанкові засоби: США оголосили новий пакет допомоги для ЗСУ

18:16

Навіщо 16 серпня кидати ніж на перехрестя: старі прикмети і важливі заборони

18:13

Як українською назвати штопор: популяризатор мови озвучив милозвучний аналог

17:57

Як відмити каструлю, якщо вона згоріла: два інгредієнта - і каструля, як нова

17:37

Бійня на Запоріжжі: кадировці й дагестанці "покришили" одне одного в ході розбірок

17:25

А в таверні голосно волала скрипка: Лопес на курорті яскраво заспівала і станцювалаВідео

17:09

Викрито ще одного недоброчесного співробітника ТЦК: на чому спіймали

17:07

Три інсульти, зупинка дихання і втрата руки: лікарі дивом врятували 22-річного воїна

17:06

Чим вбити запах диму в будинку, коли на кухні щось згоріло: два способи

16:45

Що краще пити капучино або латте: як не заплутатися і відчути незвичайний смак

Реклама
16:38

РФ готує нові удари: стало відомо, чим окупанти планують бити по Україні

16:26

Гороскоп на завтра 15 серпня 2023: Близнюки багато зароблять, Рибам - ризик

16:25

Що ви побачили першим: головоломка визначить, наскільки ви довірливі

16:15

"Дуже ганебно": посол жорстко пройшовся по Ізраїлю через ставлення до українців

16:09

"Починає паралізувати": дружині Мірошниченко у важкому стані викликали швидку

16:04

Всі будуть у захваті: як приготувати неймовірно м'яку печінку - бомбічний секрет

15:39

Десятки окупантів злетіли у повітря: під Маріуполем приліт по базі військових РФ

15:26

У Зеленського розповіли, як ракети Taurus і АТАСМЅ змінять ситуацію на полі бою

15:15

Валентина Тализіна брудно образила Лію Ахеджакову за підтримку України

15:14

Що має бути в кошику на Яблучний Спас: підготовка до свята

15:00

Родичам загиблих і зниклих безвісти в АТО дозволили виїзд за кордон

14:48

РФ застосовує тактику "випаленої землі": Данілов назвав мету окупантів

14:23

"Мирні жителі не повинні бути мішенню" в ООН розкритикували окупантів через обстріли Півдня України

13:55

В Одеській області у військовій частині офіцер побив військовослужбовця

13:44

Росія може вдарити по Україні на День Незалежності, ворог підступний - Ігнат

13:33

Елітарне мистецтво: Українська диригентка Линів одягла футболку Wagner Power і "отримала" в Мережі

13:09

"Рідна мати моя": знахабніла Лорак разом з Кіркоровим заспівала під акомпанемент Крутого

12:59

Прем'єра року: стала відома дата виходу європейського сезону Голосу країниВідео

12:57

Коли в Україні святкують Горіховий Спас: головні прикмети і дата

12:45

Санта Дімопулос розповіла, чому зраджують чоловіки і в чому вина жінки

Реклама
12:29

Фейки про удар по ОдесіПогляд

12:28

Скандальна Оксана Байрак втекла до РФ і якшається з пропагандистами

12:26

Повторний наступ на Київ можливий: Наєв назвав умови атаки РФ на столицю

12:25

Росія зіткнулася з дилемою: у розвідці Британії оцінили рейди ЗСУ через Дніпро

12:24

Намагаються приховати, але пошкодження видно: в Мережі з'явилися нові фото Кримського мосту

11:59

Загадка, яку не розгадають навіть генії: потрібно знайти приховану дівчину на зображені

11:54

Ердоган поставив ультиматум: у Мережі дізналися умову візиту Путіна до Туреччини

11:37

Деякі пенсіонери залишаться без надбавок до пенсії: хто під загрозою

11:08

У Вірменії трагічно загинув в. о. посла України: що сталося

11:06

Чому не можна вживати слово "купляти": Авраменко дав несподівану відповідьВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти