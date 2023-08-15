Україну накрила нова магнітна буря: штормитиме цілих три дні

Потужність магнітної бурі сягатиме майже 5-бального рівня.

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Україну накрила Нова магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила нова магнітна буря. Це сталося практично відразу після того, як закінчився попередній геомагнітний шторм. Про це повідомляє meteoagent.

Очікується, що магнітна буря накриє Україну вже завтра, 16 серпня. Її потужність сягатиме майже 5 балів.

Повідомляється, що ця магнітна буря може сильно затягнутися. За попередніми даними, шторм триватиме мінімум 3 дні.

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17 і 18 серпня магнітна буря буде також на рівні 4 балів. Однак не можна виключати, що з часом потужність шторму посилиться.

Україну накрила Нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на сонці сталося 4 спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,99. Фахівці вважають, що 16 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на сонці помічено 26 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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