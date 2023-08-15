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Погода в Україні буде пекельною до Дня Незалежності: коли чекати прохолоди і дощів

Альона Вороніна
15 серпня 2023, 15:07 оновлено 15 серпня, 15:10
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Лише кілька областей України в найближчі дні накриють дощі та грози, в інших регіонах буде сухо та спекотно, температура повітря буде близько +30.

Природа, солнце, подсолнухи
Погода в Україні буде пекельною до Дня Незалежності/ ua.depositphotos.com

Погода в Україні буде сухою та спекотною ще принаймні до Дня Незалежності 24 серпня. До того часу на більшій частині території нашої держави не варто чекати опадів – дощі у найближчі кілька днів випадуть лише у західних областях. Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише "Новое время".

Синоптик зазначає, що таку стабільно спекотну погоду обумовлює антициклон, центр якого розташований на північний схід від території України. Цей антициклон досить обширний, тому він впливає практично на всі регіони нашої держави.

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Його вплив трішки менший лише у західних областях, саме тому на Закарпатті та Прикарпатті вдень 16 серпня та упродовж доби 17 серпня можуть бути короткочасні дощі, окремі грози. 18 серпня короткочасні дощі поширяться на більшу кількість західних областей. У більшості областей погода залишатиметься сухою та спекотною.

"Температурні показники за таких умов практично упродовж всього тижня будуть в межах +26…+33 градуси в денні години, а в нічні +14…+20. Це по всій території України. Щось виокремити доволі важко, хіба що вночі у південних областях традиційно дещо вище температура – на узбережжі до +23 навіть можуть бути значення в темний час доби. А вдень +26…+33 практично всюди. +33 якраз переважно на півдні України, по сходу, частково по центральних областях. А так загалом близько +30 фактично по всіх областях будемо мати", – зазначила Птуха.

Вона додала, що така суха спекотна погода буде зберігатися приблизно до Дня Незалежності 24 серпня. При цьому весь цей час вітер буде досить слабким.

Відносної прохолоди варто очікувати приблизно після Дня Незалежності, каже синоптик.

"Звичайно, антициклон не може вічно утримувати свої позиції. Він доволі потужний, але все одно атмосфера рухлива, і щось буде змінюватись. І якраз десь після Дня Незалежності, швидше за все, очікуємо на зміну синоптичної ситуації. Трошечки там вже може бути більше опадів, можливо, проходження окремих атмосферних фронтів. Точніше про це можна буде сказати згодом", – сказала представниця Укргідрометцентру.

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Погода в Україні

Раніше Главред розповідав, якою буде погода в Україні на тиждень. На території нашої держави температура повітря різко злетить вгору. Але спекотно і посушливо буде не всюди – низку областей накриють зливи.

Також повідомлялося, що Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

Погода в Україні на осінь-2023

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

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