Половина України плаватиме: синоптики попередили про похолодання і різку зміну погоди

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінця липня серйозно зміниться. Після невеликого потепління в країну знову прийшло похолодання.

Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, серйозні температурні гойдалки будуть у кінці другого місяця літа.

У вівторок, 26 липня, синоптики прогнозують грозові дощі лише у східних областях України. На решті території опадів не очікується, але небо буде затягнуте хмарами.

На заході та півдні вночі варто очікувати від 13 до 17 градусів тепла (в Одеській області до +20), а вдень температура повітря прогріється в діапазоні від 29 до 32 градусів тепла (на Закарпатті до +36).

На решті території країни вночі стовпчики термометрів покажуть від 13 до 16 градусів з позначкою "плюс", а після сходу сонця синоптики прогнозують від 25 до 28 градусів вище нуля.

У середу, 27 липня, ситуація з опадами зміниться кардинально. На сході, півдні, півночі і в центрі сухо, але хмарно, а ось на заході країни очікуються грозові дощі.

Опади дещо охолодять температуру повітря на Західній Україні. Вночі тут від 13 до 16 градусів тепла, а вдень від 24 до 26 градусів з позначкою "плюс", на Закарпатті до +30.

На решті території країни будуть триматися практично однакові температури: вночі від 13 до 16 градусів тепла (тільки на півдні до +20), а ось вдень стовпчики термометрів покажуть від 28 до 32 градусів вище нуля.

У четвер, 28 липня, температурна картина залишиться практично незмінною, а ось ситуація з опадами знову зміниться. Цього разу на заході України буде сухо, так само як і в південних і південно-східних регіонах. А ось на півночі, північному сході і в центрі синоптики прогнозують короткочасні дощі.

У п'ятницю, 29 липня, дощів буде менше. Опади прогнозуються тільки в східних регіонах країни. На решті території України сухо, але хмарно.

Найтепліше в цей день буде на півдні і сході країни. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 16 до 20 градусів тепла, а в денні години варто очікувати від 29 до 31 градуса з позначкою "плюс".

На півночі, заході і в центрі не набагато прохолодніше: вночі від +14 до +18, а вдень повітря прогріється в діапазоні від 25 до 29 градусів тепла.

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Погода в Україні

Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.

Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.

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