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Україну накривають заморозки: де температура повітря опуститься до -8 градусів

Ангеліна Підвисоцька
19 квітня 2024, 19:43оновлено 19 квітня, 20:26
У багатьох областях синоптики оголосили І та ІІ рівень небезпечності через сильні заморозки.
погода
Прогноз погоди в Україні на 20 квітня / фото: pixabay

Погода в Україні 20 квітня буде місцями прохолодною. Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру у південних областях - до 15-20 м/с. У Івано-Франківській та Західній областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях синоптики прогнозують сильні заморозки. Там оголосили І та ІІ рівень небезпечності.

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Україну накривають заморозки: де температура повітря опуститься до -8 градусів
Прогноз погоди в Україні на 20 квітня / фото: ventusky

Погода 20 квітня

В Україні 20 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у південних, центральних, Житомирській, Хмельницькій та Харківській областях. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру.

"Вночі у західних, північних та Вінницькій областях сильні заморозки 0-3°, на решті території нічна температура 3-8° тепла (на Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині на поверхні грунту заморозки 0-5°); вдень 11-16° тепла, на сході та південному сході країни 17-22°; на високогір'ї Карпат вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 20 квітня в Україні буде прохолодно, дощитиме. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+19 градусів. Найхолодніше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+13 градусів.

Україну накривають заморозки: де температура повітря опуститься до -8 градусів
Прогноз погоди в Україні на 20 квітня / фото: meteoprog

Погода 20 квітня у Києві

У Києві 20 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Через заморозки синоптики оголосили І рівень небезпечності.

"По області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 11-16° тепла; у Києві температура вночі 1-3° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2°, температура вдень 13-15° тепла. Вночі 20 квітня по м. Києву очікуються заморозки 0-2", - повідомляє Укргідрометцентр.

Україну накривають заморозки: де температура повітря опуститься до -8 градусів
Прогноз погоди в Україні на 20 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання – буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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