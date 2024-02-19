Україну накриває негода: у деяких регіонах сипатиме сніг, а в інших литимуть дощі

У двох областях України оголосили 2 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.

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Прогноз погоди в Україні на 20 лютого / фото: pixabay

Погода в Україні 20 лютого буде дощовою, а місцями навіть сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики прогнозують 2 рівень небезпеки у Івано-Франківській та Закарпатській областях. Там можуть зійти снігові лавини.

Прогноз погоди в Україні на 20 лютого / фото: ventusky

Погода 20 лютого

В Україні 20 лютого буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях до 9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни до 6° тепла; в західних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 20 лютого буде місцями дощитиме та сніжитиме. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -5...0 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 20 лютого / фото: meteoprog

Погода 20 лютого у Києві

У Києві 20 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 20 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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