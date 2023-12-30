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"Якщо ми цього не зробимо, то вимремо як мамонти": кліматолог про небезпеку в 2024 році

Марія Тупік
30 грудня 2023, 17:37
Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже кліматолог Віра Балабух.
Погода в Україні на 2024 рік
Погода в Україні на 2024 рік / Колаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Погода в Україні та світі змінюється щороку. Небезпечні природні явища призводять до великих людських трагедій. Як розповіла кліматолог Віра Балабух в інтерв'ю Главреду, 2024 не буде винятком.

"Дійсно, щороку ми чуємо про аномальні погодні явища. За оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, інтенсивність і частота таких явищ зростає. Крім того, ми стаємо свідками безпрецедентних явищ, які раніше взагалі не могли б виникнути, якби не глобальне потепління. Так що, ймовірно і 2024 рік не буде винятком, і ми з вами ще не раз почуємо про надзвичайні погодні події", - говорить кліматолог.

За її прогнозом, екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки.

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"Тому ми повинні бути до цього готовими і докласти максимум зусиль, щоб не допустити підвищення глобальної температури повітря понад 2,0 градусів, а краще зупинити на 1,5 градуса, скоротивши викиди парникових газів. Ми також повинні адаптуватися до того нового середовища, яке у нас зараз формується. Для цього ми повинні оцінити ризики, пов'язані зі зміною клімату та надзвичайними ситуаціями, і зробити все можливе, щоб запобігти можливим людським, економічним та екологічним втратам. Якщо ми цього не зробимо, то вимремо як мамонти", - зазначила Віра Балабух.

Погода в Україні

Нещодавно синоптик розповів, чи піде сніг на Новий рік. Очікується, що в Україні погода на Новий рік буде теплою, температура повітря підвищиться вище 0. Водночас у більшості областей 31 грудня та 1 січня будуть невеликі дощі, а місцями мокрий сніг.

Ще один синоптик розповів, де будуть мороз і снігопади, а де + 11 градусів. Сніг у святкові дні буде лише на невеликій частині нашої країни, у всіх інших областях очікується дощ і тепла погода.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в перший місяць 2024 року. У січні температура повітря буде на 1,5-2 градуси вище норми. Кількість опадів буде в межах норми, свідчить прогноз погоди.

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