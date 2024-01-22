Погода в Україні в лютому: коли почнеться весняне потепління

Перша декада лютого буде холодною. У другій половині місяця очікуються "погодні гойдалки", розповів синоптик.

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Володимир Деркач озвучив прогноз погоди на лютий 2024 / Фото: pixabay.com

Народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні у лютому 2024 року.

За словами синоптика, перша декада лютого буде холодною. Вночі очікується мінусова температура, а вдень буде трохи тепліше - близько 0° C.

"Десь із середини першої десятиденки лютого вдень температура підвищиться, хоча ночі будуть в основному зі знаком "мінус". Опади в цей час помірні, в окремі дні досить вітряно. Така погода протримається до кінця декади", - розповів Деркач виданню Телеграф.

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Друга декада лютого характеризуватиметься частими змінами погоди і температури. В окремі дні будуть спостерігатися досить сильні пориви вітру.

"Початок цієї декади пройде під знаком похолодання: різке зниження температури буде спостерігатися вночі, а вдень втримається досить помірна температура. На екваторі цього відрізка посиляться опади, а після цього температура знову знизиться на два-три дні. Кінець другої декади здивує різким потеплінням", - зазначив синоптик.

В останні дев'ять днів лютого очікується потепління.

"В окремі дні ще буде спостерігатися морозна температура, хоча це більше стосується нічного часу, а вдень - близько 0° або "плюс". Опадів буде небагато", - резюмував Деркач.

Хто такий Володимир Деркач Володимир Деркач - народний синоптик з міста Камінь-Каширський Волинської області. Спостерігає за погодою вже понад 20 років. Його метод прогнозування заснований на стародавніх народних прикметах, а також на спостереженнях за метеорологічними явищами в особливий період: від Різдва 25 грудня за григоріанським календарем до Різдва 7 січня за юліанським календарем. За методикою народного синоптика, кожен день в цьому періоді відповідає певному місяцю, і таким чином можна скласти метеорологічну картину й спрогнозувати погоду на рік вперед.

Як повідомляв Главред, кліматолог Віра Балабух прогнозує, що в 2024 році не виключені надзвичайні погодні події.

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