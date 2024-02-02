Прийде 'спека' у +20: якою буде погода в Україні в лютому

Місяць буде нестійким, із примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин, попередив синоптик.

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У лютому опадів буде удвічі-утричі більше за норму, попередив синоптик / Фото: УНІАН

Погода в Україні в лютому 2024 року буде мінливою. В окремі дні температура повітря підніметься до +20°. Періоди похолодання також будуть, але короткочасні. Такий прогноз погоди на останній місяць зими озвучив метеоролог Ігор Кибальчич.

За його словами, лютий в Україні характеризуватиметься поступовим підвищенням температурного фону. Водночас будуть і вторгнення арктичного морозного повітря, хуртовини, штормові вітри та локальні грози. Опадів у лютому буде вдосталь - подекуди вдвічі-втричі більше за кліматичну норму, передає meteoprog.

В Україні найвищі температурні показники очікуються в західних, південних і центральних областях.

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На початку місяця в Одеській області та в Криму в денні години повітря прогріватиметься вище за +10 °С, а ближче до середини лютого не виключено підвищення температури до +15...+20 °С в окремі дні.

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Дещо прохолодніше буде у східній частині, у північних областях і на Поліссі. У середньому по країні температурний фон коливатиметься в межах -2...+4 °С, що приблизно на 2 - 5 °С вище за кліматичну норму.

При цьому наприкінці першої декади лютого і після 20 числа можливі короткочасні періоди похолодання, але без сильних морозів.

Опади випадатимуть відносно рівномірно протягом усього місяця. Їхня сумарна кількість очікується в межах 30-70 мм, у західних областях - подекуди 80-110 мм, що близько норми, подекуди вище за норму на 20-40%.

"Сніговий покрив спостерігатиметься епізодично переважно в західних, північних і східних регіонах. Більша частина опадів випадатиме у вигляді дощів, особливо в південній половині та Криму", - розповів Кибальчич.

Погода в Україні в лютому - інші прогнози

Народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року.

За словами синоптика, перша декада лютого буде холодною. Вночі очікується мінусова температура, а вдень буде трохи тепліше - близько 0° C.

Друга декада лютого характеризуватиметься частими змінами погоди та температури. В окремі дні спостерігатимуться досить сильні пориви вітру.

В останні дев'ять днів лютого очікується потепління.

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