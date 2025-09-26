Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні на вихідні, 27 і 28 вересня
- Коли будуть заморозки
Погода в Україні на вихідні, 27 і 28 вересня, відзначиться нічними заморозками, які оминуть лише південну частину нашої держави.
В суботу, 27 вересня, упродовж дня температура повітря становитиме +12…+17 градусів, на півдні буде +15…+19 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
У неділю, 28 вересня, у північній частині України, в західних областях, на Черкащині та Вінниччині пройдуть дощі. Проте на решті території втримається суха погода.
Температура повітря в неділю становитиме на півночі та в центрі +10…+14 градусів, на заході +13…+17, на сході та півдні +14…+19 градусів.
"Отже, із найближчого синоптичного "таке собі" – заморозки в ніч на суботу та дощі в неділю", – додала Діденко.
Погода в Києві на вихідні
У столиці України в суботу, 27 вересня, очікується суха прохолодна вдень та холодна вночі погода.
"Очікуються вночі +2…+5 градусів, місцями заморозки 0…-3 градуси, впродовж дня 27-го вересня повітря зможе погрітися до +14…+16 градусів", – зазначила Діденко.
У неділю, 28 вересня, у столиці буде хмарно, вогко, з'являться дощі, ще й похолоднішає, вдень у неділю очікується лише +10…+12 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, вдарять заморозки -3 – у яких областях України буде похолодання. Похолодання із заморозками накриє низку регіонів, а подекуди будуть дощі.
Також раніше повідомлялося, що заморозки накриють низку областей – стало відомо, де варто готуватися до похолодання. У низці областей буде серйозне похолодання, подекуди навіть із заморозками.
Нагадаємо, влупить -3 та литиме дощ – Україну накрила хвиля похолодання. Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +3 градусів.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
