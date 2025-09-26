Вдарять заморозки -3: у яких областях України буде похолодання

Похолодання із заморозками накриє низку регіонів, а подекуди будуть дощі.

Погода в Україні на вихідні, 27 і 28 вересня, буде досить прохолодною, місцями з невеликим дощем, заморозками і ранковими туманами.

На погодні умови по всій Україні в наступні дві доби буде впливати малорухомий скандинавський антициклон. Тому очікується підвищений фон атмосферного тиску, холодні ночі та слабкий вітер. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

У неділю очікуються невеликі, подекуди помірні дощі у західних та північних областях нашої держави.

Погода в Україні в суботу, 27 вересня

У західних областях

У західних областях України під впливом Скандинавського антициклону очікується малохмарна та суха погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3; вдень +13...+18 градусів, у Карпатах +5...+10.

У північних областях

У північній частині країни прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3; в денні години +13...+18 градусів.

У центральних областях

У центральних областях протягом доби спостерігатиметься малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1...+6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3; вдень +14...+19 градусів.

На півдні України

У південній половині країни, а також у Криму прогнозується сонячна погода без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у Криму місцями вдень пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+9 градусів; вдень +15...+20.

У східних областях

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3; вдень +13...+18 градусів.

Погода в Україні в неділю, 28 вересня

У західних областях

У західних регіонах вночі істотних опадів не передбачається, вдень місцями пройде невеликий дощ. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0…-3; вдень +11...+16 градусів.

У північних областях

У північній частині країни протягом доби очікується хмарна та дощова погода під впливом малорухомого фронту. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +4…+9 градусів, вдень +9…+14.

У центральних областях

У центральних регіонах України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0…-3; вдень +13...+18 градусів.

На півдні України

У південних областях та Криму переважатиме антициклональний характер погоди. Опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +3...+8 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0...-3 градуси; вдень +16...+21.

У східних областях

У східних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується +3...+8 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0...-3 градуси; вдень +13...+18.

