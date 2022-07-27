В Україну нагряне осінь вже скоро: синоптики попередили про різке похолодання

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у серпні покаже репетицію осені. Вже зараз в Україні почалося поступове зниження температур, яке продовжиться і в останній місяць літа.

Як розповів народний синоптик Володимир Деркач, серпень почнеться зі спеки, але незабаром їй на зміну прийдуть більш комфортні температури.

Деркач пообіцяв, що початок останнього літнього місяця буде теплим, а часом – спекотним.

"Погода очікується сонячною, без опадів. Однак, приблизно з 5 серпня почнеться поступове похолодання, хоча тепло ще втримається", - говорить синоптик, передає Telegraf.

Похолодання в серпні

Прохолодне дихання осені почне відчуватися в районі середині серпня, особливо в нічні години.

У світлий час доби частими гостями стануть дощі, які і будуть нести холодну температуру.

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Погода в Україні

Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.

Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.

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