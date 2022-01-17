Вріже до -22º: українці дізналися крижаний прогноз з датами різкого похолодання

У ніч на 30 січня відчутний холод накриє північні області України.
В Україні холодна погода прогнозується ще до кінця другого місяця зими.
Відчутне похолодання очікується в самому кінці січня. Такий прогноз публікує радар погоди Ventusky.
Судячи з оприлюднених даних, в Україні температура повітря може опускатися нижче 20 градусів морозу.
Коли чекати різкого похолодання
Вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується в останніх числах січня.
У ніч на 30 січня холод накриє північні області України.
На крайній півночі Чернігівської області прогнозується до -22º.
Холод також накриє Житомирську, Київську, Черкаську, Полтавську та Сумську області.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.
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