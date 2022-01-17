УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Вріже до -22º: українці дізналися крижаний прогноз з датами різкого похолодання

17 січня 2022, 05:02

У ніч на 30 січня відчутний холод накриє північні області України.

мороз, сніг, зима, градусник
/ dpchas.com.ua

В Україні холодна погода прогнозується ще до кінця другого місяця зими.

Відчутне похолодання очікується в самому кінці січня. Такий прогноз публікує радар погоди Ventusky.

Судячи з оприлюднених даних, в Україні температура повітря може опускатися нижче 20 градусів морозу.

Коли чекати різкого похолодання

Вторгнення холодного повітря в Україну прогнозується в останніх числах січня.

У ніч на 30 січня холод накриє північні області України.

Реклама

На крайній півночі Чернігівської області прогнозується до -22º.

Холод також накриє Житомирську, Київську, Черкаську, Полтавську та Сумську області.

читайте такожУкраїну заморозить до -24°: коли і де вріже дубак

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

Читайте ще:

viber
прогноз погоди Погода в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Вріже до -22º: українці дізналися крижаний прогноз з датами різкого похолодання». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Неймовірна удача в грошах і достаток весь рік: кому зі знаків Зодіаку привалить успіх в рік Тигра 2022Неймовірна удача в грошах і достаток весь рік: кому зі знаків Зодіаку привалить успіх в рік Тигра 2022 Збуваються всі мрії: найбільші щасливчики за гороскопом - топ-5 знаків зодіакуЗбуваються всі мрії: найбільші щасливчики за гороскопом - топ-5 знаків зодіаку 5 речей, які "вбивають" будь-який інтер'єр: що робить будинок жахливим5 речей, які "вбивають" будь-який інтер'єр: що робить будинок жахливим Ціни на хліб злетять: українцям назвав нову вартість і причину подорожчанняЦіни на хліб злетять: українцям назвав нову вартість і причину подорожчання Зірка серіалу Кріпосна намагалася накласти на себе рукиЗірка серіалу Кріпосна намагалася накласти на себе руки
06:47

Україну накриють шквали і снігопади: синоптик уточнив прогноз погоди на сьогодні

06:28

Марні старання Росії не пустити Україну в НАТО: що тепер утне ПутінПогляд

06:01

Шоколадна вишня і полуничний блонд: наймодніше фарбування волосся 2022, що надихаєФото

05:28

Найсмачніші пиріжки з яйцем і зеленою цибулею: готувати всього 10 хвилин

05:02

Вріже до -22º: українці дізналися крижаний прогноз з датами різкого похолоданняВідео

Реклама
04:47

Нутриціолог назвала натуральний напій, який заряджає енергією краще кавиВідео

04:19

Королева кімнатних рослин: як змусити бегонію цвісти в домашніх умовахВідео

03:54

Медик закликала відмовитися від білого хліба: у чому його страшна небезпекаВідео

03:15

Два наймодніших кольору в інтер'єрі в 2022 році: вони зроблять будинок унікально красивимФотоВідео

02:45

Українцям перекривають газ: кого "карають" і в чому причинаВідео

02:16

Водохреща-2022: кому категорично не можна занурюватися в ополонку та як не захворіти

01:45

Злетіли ціни на горілку, пиво і вино: нова вартість пляшки алкоголюВідео

01:17

"Я складаюся з манго": Злата Огневич в бікіні розсунула ноги і показала фанатам свої татуюванняФото

00:51

Прикмети на 17 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на сьогодні, 17 січня 2022: Близнюкам - обман, Левам - розставання, Скорпіонам - пліткиВідео

16 січня, неділя
23:55

Комаровський розповів, із якими ознаками ГРВІ слід негайно бігти до лікаря

23:25

Українець звернувся до НАТО: пропонує забрати його землю під військову базу

23:10

У Кременчуці мікроавтобус влетів у АЗС, спалахнула пожежа

22:57

Росія спровокувала кризу та має проявити гнучкість - СтолтенбергВідео

22:25

Данія виділила Україні 22 млн євро: на що будуть витрачені гроші

Реклама
22:03

Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

22:02

Загроза вторгнення РФ: Канада рекомендує своїм громадянам не їхати в УкраїнуВідео

21:54

У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ, мешканців евакуюють

21:26

Атака хакерів: у Байдена погрожують відповіддю, якщо підтвердиться причетність РФВідео

21:21

В Італії помер легендарний засновник будинку моди

20:50

Порошенко зізнався, які "сигнали" отримував перед поверненням в УкраїнуВідео

20:49

Весна вже в лютому: українці дізналися несподіваний прогноз до кінця зимиВідео

20:30

Андріє Шевченко, прощавай: у Польщі спростували інформацію щодо переговорів із тренеромВідео

20:03

Росія натякала на розміщенні ядерних ракет біля США - NYT

19:27

Різкий стрибок цін: в Україні рекордно подорожчало вершкове маслоВідео

19:27

Чорний тиждень Володимира ВолодимировичаПогляд

19:01

Ірина Білик знялася в байкерському вбранні на мотоциклі

18:42

Порошенко анонсував повернення в Україну та оцінив ймовірність арештуВідео

18:20

"Не можемо більше терпіти". у Кремлі заявили про "вторгнення" НАТО в Україну

18:14

У Києві миші і таргани атакували десятки квартирВідео

17:56

Загроза "кривавої війни": Кулеба вимагає від РФ доказів відсутності планів агресіїВідео

17:37

Кинулася з моста на лід: підліток намагалася вчинити суїцидВідео

17:32

Monobank закриває рахунки: кому відмовляють в обслуговуванні та чому

17:02

"Візьми ніж - і відріж ілюзії": рецензія на фільм "Крик"Відео

16:59

На Донбасі виявлено близько 300 одиниць військової техніки бойовиків: опублікована картаВідео

Реклама
16:55

Зліт тарифів на комуналку: українці дізналися про нове зростання цінВідео

16:47

Магніти бідності: які речі не можна купувати і приносити в будинокВідео

16:38

Стало відомо, де українські заробітчани отримують найбільшу зарплатуВідео

16:09

Голодна кутя на Водохреща: найпростіший і швидкий рецептВідео

16:01

Чого не переживе ПутінПогляд

15:56

Кулеба потролив Путіна: нехай "подивиться в дзеркало" і зрозуміє, чому сусіди РФ хочуть в НАТОВідео

15:30

"Майстер нагнітати страхи": Кулеба відверто висловився про ПутінаВідео

15:28

Росія стоїть за потужною атакою на сайти органів влади України - МінцифриВідео

15:19

Майже 70 гривень за пачку: в Україні злетіли ціни на сигаретиВідео

15:00

Вторгнення Росії: посол України попросив главу МЗС Німеччини терміново надати зброюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти