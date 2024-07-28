В Україну йде похолодання: регіони "заливатимуть" грозові дощі з потужним вітром

Синоптики оголосили в багатьох областях України штормове попередження - І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 29 липня / фото: УНІАН

Погода в Україні 29 липня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 29 липня Україну накриє атмосферний фронт, який притягне в регіони дощі з грозами. Цей атмосферний фронт буде холодним, тому він принесе похолодання.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 29 липня

В Україні 29 липня будуть дощі з грозами. Опади прогнозують у більшості областей. Вітер в цей день буде західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Водночас синоптики попереджають про можливі пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 23°, у західних областях 11-16°; вдень 21-26°, в центральних областях подекуди 28-30°, у східних областях та південній частині 29-34°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 29 липня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+35 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+23 градусів.

Погода 29 липня у Києві

У Києві 29 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 21-26°; у Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – стало відомо, на які регіони обвалиться шторм. Синоптики попереджають про те, що зниження температури повітря буде відчутне вже на цьому тижні.

Також повідомлялося, що країну атакував жорсткий шторм – Україну "труситиме" майже 7-бальна буря. Ця магнітна буря буде потужнішою, ніж попередня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сонце "відключить" світло і зв'язок на Землі. Через виверження темної плазми на Сонці жителям Землі загрожують неприємності.

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