Шквали, грози і дощі: Україну атакує потужний шторм

Погода в Україні 30 липня буде штормовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Майже у всіх областях оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 30 липня в Україні буде комфортна температура повітря. У багатьох областях будуть дощі з грозами. Також очікується штормовий вітер.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 30 липня
В Україні 30 липня буде мінлива хмарність. У цей день очікуються дощі і грози у північних та більшості центральних областей. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Водночас синоптики попереджають про можливі пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°; на півдні країни вночі 15-20°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +37
За даними meteoprog, 30 липня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +23...+37 градусів. Найнижча температура буде у Львівській та Волинській областях. Там температура повітря підвищиться до +11...+24 градусів.
Погода 30 липня у Києві
У Києві 30 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
"Температура по області вночі 11-16°, вдень 20-25°; у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – стало відомо, на які регіони обвалиться шторм. Синоптики попереджають про те, що зниження температури повітря буде відчутне вже на цьому тижні.
Також повідомлялося, що країну атакував жорсткий шторм – Україну "труситиме" майже 7-бальна буря. Ця магнітна буря буде потужнішою, ніж попередня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сонце "відключить" світло і зв'язок на Землі. Через виверження темної плазми на Сонці жителям Землі загрожують неприємності.
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