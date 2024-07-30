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Небезпечна магнітна буря накриває країну: коли закінчиться цей шторм

Ангеліна Підвисоцька
30 липня 2024, 02:59
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Пікова потужність магнітної бурі раптово підвищиться до майже 8-ми балів.
магнітна буря, сонце, погода
Україну атакує майже 8-бальна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну атакувала неймовірно сильна магнітна буря. Її потужність підвищиться до майже 8-ми балів. Про це повідомляє meteoagent.

Відомо, що 24-26 липня в країні "вирувала" 6-бальна магнітна буря. 27 липня її потужність почала зменшуватися. 28 липня вона стала 4-бальною. Однак розслаблятися було рано.

Уже наступного дня магнітна буря знову посилилася до майже 6-ти балів. Очікується, що 30 липня вона стане майже 8-бальною, після чого може піти на спад. 1 серпня сила бурі буде 3-бальною, після чого знизиться до мінімуму.

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магнітна буря
Україну атакує майже 8-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 12 спалахів класу С, М і Х. Повідомляється, що 30 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 70%. Імовірність спалахів класу Х становить 20%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 136 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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