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Україну накриє антициклон "Гюнтер": де різко вдарять морози

Альона Вороніна
27 грудня 2024, 12:46
286
Атмосферний тиск буде вищим за норму, а температура повітря опускатиметься в сильніші мінуси. Лише в частині областей будуть йти мокрий сніг із дощем.
Погода, снег, зима, белочка
Погода в Україні - Україну накриє антициклон "Гюнтер"/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вихідні, 28 і 29 грудня
  • У яких областях будуть морози до -5 градусів

Погода в Україні у вихідні, 28 і 29 грудня, буде перебувати під впливом антициклону "Гюнтер". Внаслідок цього погодні умови будуть спокійними.

Очікується, що атмосферний тиск буде вищим за норму. Температура повітря в нічний час знижуватиметься нижче 0 градусів, а вдень прогнозуються переважно плюсові температури. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Також метеоролог попередив, що можливі тумани, і закликав українців бути уважними на дорогах у разі погіршення видимості.

Погода в Україні 28 грудня

У західних областях

У західних областях передбачається хмарна погода, без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4...+1 градус, вдень -1...+4, на Закарпатті до +6 градусів.

У північних областях

У північній частині країни прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 градуси, вдень -1...+4.

У центральних областях

У центральних областях небо очікується переважно хмарним, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 градус, вдень 0…+5.

На півдні України

У південній половині та у Криму опадів не прогнозується. Вітер північного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень +2…+7.

У східних областях

У східних областях очікується хмарна погода, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...-5 градусів, вдень -1...+4.

Погода в Украине 28 декабря
Погода в Україні 28 грудня/ meteoprog

Погода в Україні 29 грудня

У західних областях

У західній частині України утримається хмарна погода з проясненнями, без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 градус, вдень +2…+7.

У північних областях

У північних областях утримається погода без істотних опадів, лише на крайній півночі Сумської та Чернігівської областей пройде невеликий мокрий сніг із дощем та мрякою. Подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 градуси, вдень +1…+6.

У центральних областях

У центральних регіонах країни утримається хмарна погода, без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -3…+2 градуси, вдень 0…+5.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму опадів не передбачається. Подекуди прогнозується туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -3…+2 градуси, вдень +2…+7.

У східних областях

У східній частині України утримається погода без опадів. Місцями туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -4...+1 градус, вдень -1...+4.

Погода в Украине 29 декабря
Погода в Україні 29 грудня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, на Новий рік буде похолодання і мокрий сніг – синоптик попередила про зміну погоди. Зниження температури та опади накриють лише частину областей.

Раніше повідомлялося, що синоптики оголосили штормове попередження – стало відомо, де прогнозують мокрий сніг та дощ. Синоптики попереджають про погану видимість через сильний туман.

Також раніше повідомлялося, що країна під атакою затяжної магнітної бурі – стало відомо, коли закінчиться сильний шторм. Потужність магнітної бурі кілька разів збільшувалася до майже 7-ми балів.

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