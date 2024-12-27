На Новий рік буде похолодання і мокрий сніг: синоптик попередила про зміну погоди

Зниження температури та опади накриють лише частину областей.

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Погода в Україні - на Новий рік буде похолодання і мокрий сніг/ УНІАН

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Якою буде погода в Україні на Новий рік

Якою буде погода в Україні у вихідні, 28 і 29 грудня

Погода в Україні у Новий рік відзначиться невеликим похолоданням, а також випаданням опадів у вигляді мокрого снігу у частині областей нашої держави.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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"Зазираючи наперед, у Новий рік, можна побачити, що 31-го грудня передбачається малесеньке зниження температури повітря і на півночі України, включно з Києвом, та на північному сході є ймовірність опадів у вигляді хоча б мокрого снігу", – зазначила вона.

Погода в Україні 31 грудня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 28 і 29 грудня

Також синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні у найближчі вихідні. Вона зазначила, що 28 і 29 грудня погода буде спокійною. Істотних опадів не передбачається, хіба що хмарна туманна погода подекуди спричинить мряку.

"Оскільки над Україною синоптичну ситуацію 28-29 грудня визначатиме антициклон то й навіть вітру якогось виразного не буде, невеликий, максимум помірний. Температура повітря як приклеїлася до нуля і невеликих "плюсів", так і тримається. В Україні впродовж суботи-неділі очікується 0…+4 градуси, хіба що вночі 28-го грудня у східній частині, а 29-го грудня і на заході 0…-3 градуси", – розповіла Діденко.

Погода в Україні 28 грудня/ meteoprog

Погода в Україні 29 грудня/ meteoprog

Погода в Києві у вихідні

У Києві 28-29 грудня буде тепло, хмарно і маловітряно. У нічні години температура повітря очікується на рівні близько нуля градусів, вдень буде 0…+2 градуси.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що синоптики оголосили штормове попередження – стало відомо, де прогнозують мокрий сніг та дощ. Синоптики попереджають про погану видимість через сильний туман.

Також раніше повідомлялося, що країна під атакою затяжної магнітної бурі – стало відомо, коли закінчиться сильний шторм. Потужність магнітної бурі кілька разів збільшувалася до майже 7-ми балів.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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