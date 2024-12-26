Синоптики оголосили штормове попередження: де прогнозують мокрий сніг та дощ

Синоптики попереджають про погану видимість через сильний туман.

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Прогноз погоди в Україні на 27 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Де синоптики оголосили штормове попередження

Де температура повітря впаде до -2 градусів

Де синоптики прогнозують дощ та сніг

Погода в Україні 26 грудня буде холоднішою. Очікується ожеледиця, туман, сніг та дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Через сильний туман буде видимість 200-500 метрів. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 27 грудня / фото: ventusky

Погода 27 грудня

В Україні 27 грудня буде хмарно. У цей день дощ та мокрий сніг очікують у північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях. У цей день очікується ожеледь та туман на території західних областей. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах 4-9° морозу (вдень на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 27 грудня в Україні буде холодніше. Найтепліше буде у Херсонській та Одеській областях. Там температура повітря підвищиться до +2...+6 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -6...+1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 27 грудня / фото: meteoprog

Погода 27 грудня у Києві

У Києві 27 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ та мокрий сніг. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

У цей день очікується туман та ожеледиця. Через туман буде видимість 200-500 м. Через це синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві протягом доби близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 грудня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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